Viaggio alla scoperta del Quirinale su Google Arts & Culture

I numeri del tour virtuale alla scoperta del Quirinale

A raccontare la grandezza e l’unicità del progetto ci pensano i numeri: si tratta di un tour virtuale di oltre 100km digitalizzati con Street View, che può essere intrapreso attraverso quattro differenti percorsi – funzioni, palazzo, tesori e natura – e 60 storie digitali che raccontano la storia dell’Italia intera. A corredo della visita guidata ci sono oltre mille immagini, ben 13 opere d’arte in altissima definizione, che possono essere ammirate nei più piccoli dettagli, diversi video dell’epoca dei Savoia e numerose audio-guide che raccontano segreti e curiosità delle varie stanze.

Il portale di Google Arts & Culture: cosa vedere

Il portale, realizzato in italiano e in inglese, è facile da usare e pensato sia per gli adulti che per i più piccoli, con giochi a quiz, rubriche e domande. Dopo essersi collegati ciò che occorre fare è andare alla scoperta dei vari ambienti, dal Salone delle Feste a quello dei Corazzieri, passando per la Cappella Paolina e la Scala del Moscarino, ammirando da vicino gli oggetti che li arredano (come le centinaia di orologi provenienti da ogni parte del mondo). Si può camminare, virtualmente, all’interno dello studio del presidente della Repubblica, passeggiare per i giardini del Quirinale o andare alla scoperta della natura di Castelporziano, a tenuta presidenziale che si trova alle porte della Capitale. Un regalo di commiato che ha voluto fare il presidente Mattarella, alla fine del suo settennato, condividendo racconti e curiosità di quella che lui stesso ama definire la “Casa degli italiani”.