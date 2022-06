Google: ecco le nuove Cloud Region di Milano e Torino

Il cloud pensato per l’Italia. Con questo slogan e con un evento in grande stile organizzato a Milano Google Cloud ha annunciato l’apertura della nuova “Region” a Milano (e di un’altra nei prossimi mesi a Torino). Si tratta di due divisioni che entrano a far parte di un network presente in oltre 200 paesi del mondo e che permetteranno alle aziende e alle organizzazioni del settore pubblico di archiviare dati facendo affidamento, ci spiegano, su servizi in cloud veloci, affidabili e sicuri per sviluppare e fornire applicazioni ad alta disponibilità e a bassa latenza. Parole non semplici da comprendere, andiamo a vedere nel dettaglio cosa cambierà.

Le caratteristiche principali

L’apertura delle due nuove Region permetterà ai data center di Google, che si troveranno dunque sul territorio italiano, di ospitare dati e programmi delle aziende italiane e anche delle pubbliche amministrazioni. Create in partnership con Telecom Italia (TIM), le Region di Milano e Torino, spiegano da Google, rappresentano un modo per far progredire la transizione digitale del Paese fornendo servizi innovativi di cloud pubblico, privato e ibrido e permettendo alle aziende italiane di qualsiasi dimensione e settore di accelerare la propria digitalizzazione. Il modo di lavorare del futuro (ma già del presente) di tante imprese, piccole e grandi, è infatti sempre più quello di affidarsi all’elaborazione dati ospitata in cloud (e non più, dunque, in loco) per godere di servizi ad alta velocità, stabilità, scalabilità e sicurezza. Uno studio realizzato all’università di Torino e pubblicato in occasione della presentazione ha evidenziato come le nuove Region potranno potenzialmente generare fino a 3,3 miliardi di euro di impatto economico e contribuire a creare fino a 65mila nuovi posti di lavoro entro il 2025 a livello locale, racconta orgoglioso a Sky TG24 il country manager di Google Cloud per l’Italia Fabio Fregi: “Si tratta di un’infrastruttura unica in grado di aiutare le aziende italiane a costruire il proprio percorso di trasformazione digitale e a dare un contributo al percorso di crescita economica basato sul digitale. Nessun altro cloud provider – continua – ha annunciato un’infrastruttura del genere e il nostro sistema garantirà di avere servizi ad altissima affidabilità aderendo ai più elevati standard internazionali di sicurezza”. Le due nuove Region sono anche ecosostenibili: la CO2 risparmiata portando i carichi più “pesanti” in termini di elaborazione delle aziende italiane sul territorio di Lombardia e Piemonte permetterà di risparmiare l’equivalente emesso nell’atmosfera da oltre 28mila auto l’anno.