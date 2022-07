A Wimbledon l'AR experience di Oppo

Oppo celebra Wimbledon, il più antico torneo di tennis del mondo. L'edizione 2022 non sarà ricordata solo per il settimo sigillo di Novak Djokovic ma anche per il centenario del Centre Court, il re dei campi, il centrale, quello dove spesso cadono i campioni o dove i tennisti diventano leggenda. E per festeggiare questo anniversario particolare l'azienda cinese, leader al mondo nel settore degli smart device ha creato un'esperienza di realtà assistita. Noi di NOW l'abbiamo provata "sul campo"