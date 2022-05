Mindvalley: ecco come ripensiamo il sistema dell'istruzione online

Sul Mar Morto in Giordania, paese che ha eliminato tutte le limitazioni ai viaggi dovute al Covid, è tornato a svolgersi in presenza dal vivo l’A-Fest, il ritrovo degli studenti e della community di Mindvalley, una delle app e delle piattaforme di formazione online più usate al mondo. Founder di Mindvalley è Vishen Lakhiani, un imprenditore malese che ha fondato la società tra il 2002 e 2003 negli Stati Uniti per vendere corsi di meditazione e crescita personale, che oggi è diventata molto di più.

“Non siamo un sito di formazione, non siamo un social network. Mindvalley è la ‘confluenza’ delle tecnologie più avanzate del pianeta che servono per l’educazione e la trasformazione personale”, ci spiega Lakhiani, che per rendere il suo prodotto più originale e inattaccabile dalla concorrenza investe ogni giorno in nuove tecnologie, dall’intelligenza artificiale a sistemi software complessi, per fare di questa app, Mindvalley, un luogo dove è possibile studiare, partecipare ad eventi di formazione dal vivo in luoghi esotici del mondo e perfino trovare l’anima gemella.

Studiare in MindValley, il nuovo standard dell’alta formazione

Cominciamo dalla formazione. “Il sistema dell’educazione oggigiorno è completamente superato, non puoi pensare di mandare un diciottenne all’università per quattro anni, spendere decine di miliaia di euro per farlo studiare e sperare che abbia delle probabilità di successo nella vita. La laurea non garantisce più nulla” dice Lakhiani che con Mindvalley ha scommesso invece sul passaggio da una educazione concentrata in 4-5 anni di università, ad una formazione permanente e trasversale, sia tra le fasce d’età, che nelle materie. “Gli studenti devono essere connessi con tutte le età e non si possono apprendere solo le più comuni discipline accademiche, utili alla nostra carriera professionale, ma bisogna anche studiare come costruire la fiducia in se stessi o come avere migliori relazioni con gli altri”. All’interno di Mindvalley si trovano corsi per migliorare la propria forma fisica, come essere dei migliori genitori, corsi di spiritualià e perfino su come dormire meglio, accanto a materie più tradizionali come creare un business plan per un progetto o moduli di economia. “Questa è la formazione che fa Mindvalley e la facciamo meglio di chiunque altro sul pianeta, perché abbiamo i più importanti docenti, vere e proprie leggende viventi che insegnano con noi. E oltre 80 ingegneri che lavorano dietro le quinte per offrire una piattaforma che oggi è in grado di dare una formazione migliore del 97% delle università della Terra, ad un costo cento volte inferiore di una università americana”, sottolinea Lakhiani. Il costo per iscriversi a Mindvalley è meno di 400 euro l’anno. L’algoritmo della piattaforma aiuta ad individuare tra centinaia di corsi e percorsi didattici quelli più congeniali alle nostre attitudini. E all’interno di Mindvalley c’è una area community dove interagire con gli altri studenti e gli insegnanti, anche incontrarsi dal vivo quando si viaggia in qualche località del mondo. E poi c’è l’A-Fest.