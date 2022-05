Live The Excellence, le novità di Cellularline per il 2022

Cellularline, brand leader del mercato degli accessori per smartphone e tablet, ha presentato al Live The Excellence di Reggio Emilia progetti e attività in cantiere che caratterizzeranno questo 2022

Oltre l’offerta di prodotti e accessori, infatti, c’è anche l’obiettivo dichiarato da Cellularline di valorizzare modelli di business e pratiche aziendali per diventare un’organizzazione con impatto positivo dal punto di vista ecologico e sociale, unendo così la capacità di incontrare le esigenze del mercato con l’intenzione di rappresentare un esempio etico e responsabile in sintonia con ambiente e società.

Cavi super resistenti

Soft Cable e Pro+, i nuovi cavi di Cellularline super performanti. Prodotti molto resistenti realizzati con un silicone anti groviglio. Utili per ricaricare telefonini, tablet e pc. Soft Cable è il cavo di ricarica disponibile in quattro varianti - USB-C a Lighting, USB a Lighting, USB a USB-C e USB-C a USB-C - e in tre colori: nero, grigio e verde. Il cavo ha una lunghezza di 120cm. Pro+ Cable ha le stesse caratteristiche del fratello ma si trova in due diverse colorazioni, nero e bianco. Il cavo integra un cinturino in silicone che permette di chiuderlo oppure utilizzarlo con la lunghezza desiderata, senza averlo mai attorcigliato o scomposto.