IGOODI e QuestIT: ecco il nostro Catalogo del Metaverso

Avatar e Metaverso sono sempre più sulla bocca di tutti. Ne abbiamo parlato recentemente qui spiegandone caratteristiche e potenzialità. Due aziende italiane, IGOODI e QuestIT hanno sviluppato un “Catalogo del Metaverso”, con 50 testimonial, 50 “gemelli digitali” che consentono ad aziende ed enti pubblici di approdare nei mondi virtuali e di creare personaggi virtuali dalle sembianze e dal comportamento sempre più umani in grado di conversare in maniera naturale con chi, in carne ed ossa, è dall’altra parte dello schermo.

Come si crea un avatar

Per capire meglio di cosa si tratta abbiamo visitato la sede milanese della società IGOODI, fondata da Billy Berlusconi: nostra vecchia conoscenza, perché ne avevamo parlato proprio all’inaugurazione. IGOODI attraverso “The Portal”, un body scanner di ultima generazione composto da 130 telecamere, effettua una scansione completa del corpo umano realizzando attraverso una tecnologia proprietaria un vero e proprio gemello virtuale del nostro corpo. Una volta digitalizzato il nostro corpo, con le nostre caratteristiche, le nostre forme e le nostre misure fedeli al 100%, entra in gioco la società senese QuestIT, che “prende in consegna” l’avatar e gli dà l’intelligenza. Ma cosa significa dare intelligenza a un avatar?

Che cosa sono gli avatar intelligenti

Ad accompagnarci nel nostro viaggio nel Metaverso anche il Ceo di QuestIT, Ernesto Di Iorio: “Per intelligenza di un avatar si intendono tante cose. Fino ad ora parlavamo di intelligenza conversazionale, riferendoci ad esempio agli assistenti vocali, ma un avatar ha come obiettivo quello di creare una relazione più forte con gli utenti, e quindi deve sapersi muovere in maniera coerente con il dialogo, deve saper creare espressioni facciali che siano in linea con lo stato emotivo dell’utente e soprattutto deve modificare il suo dialogo sulla base della percezione dello stato emotivo dell’utente e della sua attenzione durante la conversazione. Quindi - aggiunge - noi cerchiamo proprio di far sì che gli avatar possano partecipare a una conversazione ‘ricca’, basata non solo sulle parole ma anche sul non verbale”.