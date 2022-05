Biennale, Xiaomi 12 Pro filma il Padiglione Italia

Arte e Tecnologia. Un bel connubio, soprattutto, quando quest’ultima si pone al servizio delle opere di grandi artisti. È il caso della famiglia di device Xiaomi 12 Pro, in grado di raccontare perfettamente il “dietro le quinte” del Padiglione Italia.

I video realizzati con gli smartphone Xiaomi, alla 59esima edizione della Mostra internazionale d’Arte della Biennale di Venezia, ci portano a conoscere la nascita, lo sviluppo e la completa realizzazione di “Storia della notte e destino delle comete”, questo il titolo della mostra firmata Gian Maria Tosatti. Artista unico invitato quest’anno a rappresentare il nostro Paese con la idea artistica, con la curatela di Eugenio Viola, Tosatti ci introduce alla vicenda industriale dell’Italia, alla parabola crescente del “boom” economico, alla sua decadenza.

Un'"esperienza cinematografica"

Gli smartphone Xiaomi si addentrano nel Padiglione, tra le maestranze al lavoro durante la costruzione delle varie parti dell’opera - che si sviluppa come una quinta teatrale - la osservano da diverse angolazioni, sempre con la stessa efficacia, nei punti più luminosi e in quelli più bui. L’occhio della telecamera dello smartphone si addentra poi tra le calli di Venezia, ne indaga la Laguna, sembra sfiorare il pelo dell’acqua. La città diventa così un set cinematografico a cielo aperto, con le facciate dei palazzi storici, i vaporetti, i locali affacciati su Piazza San Marco, le gondole: le immagini, insomma, che rendono Venezia unica, conosciuta e amata in tutto il mondo. Anche chi non è naturalmente portato alla tecnologia può realizzare, con Xiaomi, un prodotto emozionante, può portare con sé il bello di un viaggio da ricordare.