Le incredibili bellezze dell’Islanda fotografate con OPPO Find X5 Pro

Nell’ambito della campagna Empower Every Moment e in collaborazione con il National Geographic la casa cinese ha portato il suo ultimo smartphone in Islanda, per dimostrare, attraverso un fotografo pluripremiato, le potenzialità del nuovo comparto fotografico

Per dimostrare le qualità fotografiche dell’ultimo smarpthone OPPO Find X5 Pro (qui la nostra recensione completa) la casa di Shenzhen nell’ambito dell’iniziativa Empower Every Moment ha portato, in collaborazione con il National Geographic, il fotografo Kiliii Yuyan in Islanda con l’obiettivo di catturare gli straordinari panorami, le montagne, le cascate nascoste. Non è la prima volta che OPPO mette in luce le potenzialità dei propri prodotti nei luoghi più belli della terra: avevamo già parlato di un’iniziativa simile nel Deserto del Mojave e in Antartide.

L'incredibile bellezza dell’Islanda

Il video e le foto sono stati realizzati unicamente attraverso Find X5 Pro, e in particolare utilizzando la modalità 4K Ultra Night Video e la modalità HDR, coadiuvate dal nuovo chip Marisilicon X, il primo Neural Processing Unit per foto e video di OPPO. “Una delle più grandi sfide della fotografia su smartphone - ha raccontato il fotografo, che precedentemente aveva portato alla luce le storie dell’Artico e delle comunità che vivono sul suo territorio - è scattare foto in condizioni di scarsa illuminazione perché è facile non riuscire a cogliere i dettagli, così come i giochi di chiaro-scuro in grado di elevare la fotografia a livello successivo”. E guardando le foto e i video realizzati da Kiliii Yuyan in luoghi come la laguna di origine glaciale Jökulsárlón, la straordinaria spiaggia di sabbia nera di Fauskasandur o la cascata Kvernufoss, possiamo dire che la sfida è stata vinta in pieno.

La campagna

“Il nostro obiettivo - ha spiegato Binbo Liu - Presidente Western Europe di OPPO - è quello di consentire alle persone di vivere esperienze incredibili attraverso la tecnologia, e con Find 5 Pro saranno in grado di catturare l’intero spettro di colori della vita”. La campagna Empower Every Moment offrirà anche la possibilità a sei persone - di cui una selezionata dall’Italia - di intraprendere un viaggio esclusivo alla scoperta dell’Islanda partecipando a un concorso fotografico (qui tutte le informazioni).