La Terra come Marte, il deserto del Mojave in un miliardo di colori

“Out of this World Colours” è un interessante progetto di OPPO nato in collaborazione con National Geographic, che per mostrare le potenzialità dell’ultimo modello di punta dell’azienda di Shenzhen, il Find X3 Pro (qui la recensione con tutte le caratteristiche) ha spedito il fotografo Keith Ladzinski alla scoperta dei misteriosi paesaggi del deserto del Mojave, in California: “Una delle esperienze più simili all’esplorazione del pianeta Marte che si possano fare sulla Terra”, spiegano. L’anno scorso un progetto analogo aveva portato il Find X2 in Antartide.

Il lavoro di Ladzinski e le potenzialità del Find X3 Pro

Keith Ladzinski, fotografo di fama mondiale che collabora con il National Geographic, nelle foto e nei video è riuscito a catturare l’erosione del deserto del Mojave e le sue affascinanti sfumature di colore grazie all’utilizzo del sistema a 10 bit di Find X3 Pro: come si può vedere dalle immagini i colori dei paesaggi sono davvero straordinari e ricchi di dettagli. “In OPPO siamo da sempre guidati dalla curiosità e dalla voglia di esplorare - spiega Maggie Xue, president OPPO Western Europe - e siamo entusiasti di confermare la nostra partnership con National Geographic attraverso la campagna ‘Out of This World Colours’ che ci permetterà di mostrare come il nostro sistema di gestione del colore, leader nel settore, sia in grado di catturare la vera bellezza della natura in 1 miliardo di colori”.