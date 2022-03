Typewise, l’app che vuole rivoluzionare la tastiera

Typewise è un’azienda svizzera che si è messa in testa di rivoluzionare il modo in cui scriviamo sui nostri cellulari grazie a una tastiera diversa dal solito gestita da un motore di intelligenza artificiale predittivo che permette di inserire le lettere molto più velocemente e - assicurano - nel rispetto assoluto della privacy. Typewise ha ricevuto per il secondo anno di seguito la menzione d’onore all’Innovation Award del CES, uno dei riconoscimenti più importanti nel mondo della tecnologia. Abbiamo provato Typewise per diverse settimane, ecco com’è andata.

Come funziona

“La tastiera tradizionale che utilizziamo oggi è stata creata 140 anni fa, e se calcoliamo che trascorriamo la maggior parte del nostro tempo sugli smartphone a scrivere ecco che abbiamo pensato a una tastiera fatta apposta per i cellulari e per la digitazione con due dita su touchscreen”, spiegano dalla società svizzera. Typewise è un’app che si scarica da Apple Store o Google Play Store e va a sostituire la tastiera di default che utilizziamo sui nostri smartphone (niente paura, tramite il menu impostazioni è sempre possibile ritornare alla tastiera standard). La tastiera di Typewise è esagonale a forma di alveare, mostra lettere più grandi del 70% e funziona grazie a un avanzato motore predittivo di intelligenza artificiale che promette una digitazione molto più veloce, una drastica riduzione dei refusi (di oltre quattro volte) e, rispetto a tante altre tastiere alternative, un rispetto totale della privacy.

La nostra prova

Secondo Typewise servono una decina di minuti per capire il funzionamento dell’app e un paio di settimane per diventare super-veloci e produttivi. Nella nostra prova, dopo aver completato il tutorial molto ben fatto ci siamo trovati subito a nostro agio. Molto comodi i due tasti centrali per inserire lo spazio (si usano con il pollice destro o sinistro), comoda la possibilità di inserire lettere maiuscole semplicemente facendo swipe up su una lettera, comodo che le caselle delle lettere siano molto più grandi rispetto a quelle a cui siamo abituati, comodo - infine - poter fare swipe a sinistra per cancellare velocemente lettere o intere frasi. Qualche difficoltà in più l’abbiamo trovata, nei primi giorni, per capire la disposizione di alcune lettere e per trovare alcuni caratteri speciali. Per chi vuole divertirsi è possibile anche personalizzare la tastiera con temi e colori mentre per chi non riesce ad abituarsi ad utilizzare il layout ad alveare può scegliere tramite le impostazioni di usare il motore predittivo di Typewise con un layout di tastiera classico.

Disponibilità e prezzi

L’applicazione è già utilizzata, ci spiegano, da migliaia di utenti italiani e oltre 1,6 milioni di utenti nel mondo per 40 diverse lingue e nei prossimi mesi ci aspetta anche una novità: è infatti in arrivo anche in Italia la versione Desktop (al momento disponibile in inglese, tedesco e francese) che permette di portare la stessa esperienza sui computer tradizionali. Typewise è disponibile gratuitamente per iOS o Android mentre per le caratteristiche premium (riconoscimento automatico della lingua, suggerimenti personalizzati, feedback aptici durante la digitazione, sostituzione del testo e temi aggiuntivi) bisogna pagare la versione completa che costa 1,99 euro al mese, 8,49 euro l’anno o 24,99 euro per sempre.

Pro e Contro

PRO



Tastiera innovativa, permette di ridurre i refusi

Il motore predittivo rispetta la privacy

CONTRO