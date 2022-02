Ventive, l’azienda che investe nelle startup

Nel 2020 l’Italia ha visto un boom di startup: secondo il rapporto annuale elaborato dal Ministero dello Sviluppo Economico e InfoCamere, in un solo anno le giovani imprese sono aumentate di oltre il 10%. Un dato che dimostra come la pandemia ha spinto le imprese a rinnovarsi e reinventarsi secondo le nuove possibilità offerte dal mondo digitale. La voglia di fare imprenditoria e mettersi in gioco è tanta, ma spesso gli strumenti a disposizione non sono sufficienti. Idee vincenti, inedite, innovative, si scontrano a volte con le difficoltà di accesso al credito: secondo il sondaggio Swg Officina Mps, tra le principali difficoltà delle startup italiane ci sono appunto la mancanza di capitale e accesso al credito (21%) e la difficoltà a sostenere gli adempimenti fiscali e normativi



Un aiuto concreto

Per questo è nata Ventive, azienda fondata nel 2019 da un gruppo di giovani imprenditori con l’obiettivo di investire in startup offrendo la possibilità di far crescere l'impresa con investimenti in microtagli. L'idea ha funzionato, dando immediatamente i suoi frutti: in appena 24 mesi, gli investitori sono diventati 150, per un totale di 8,5 milioni di euro. Ma Ventive punta a traguardi ancora più ambiziosi: “La nostra intenzione è continuare ad incrementare la presenza di Ventive sul territorio, per aumentare gli investimenti in altre promettenti startup italiane – spiega Roberto Sfoglietta, fondatore e Amministratore Delegato dell’azienda - Il nostro obiettivo è di investire altri 20 milioni nei prossimi due anni”.