1000Farmacie, la startup che unisce le migliori farmacie italiane

1000Farmacie è una startup che punta a unire le migliori farmacie in Italia, creando un mercato online di prodotti farmaceutici acquistabili dagli utenti con un semplice click. La startup si è in poco tempo affermata come realtà innovativa e dinamica, riuscendo a mettere insieme le forze delle farmacie - e i rispettivi magazzini – e permettendo agli utenti di ordinare gli articoli a prezzi convenienti, approfittando di sconti e promozioni. Grazie a 1000Farmacie il cliente può scegliere la farmacia dalla quale ordinare in base alle sue esigenze, ricevendo i prodotti direttamente a casa. Complice probabilmente la pandemia, che ha messo in evidenza il potenziale della digital health, la startup è riuscita in poco tempo a coinvolgere oltre 80 farmacie in tutta Italia, raggiungendo una media di oltre 15mila clienti al mese.

Tecnologia cloud e consegna tramite rider

Nata dall’idea di Nicolò Petrone, giovane CEO della startup, 1000Farmacie è un marketplace che ha l’obiettivo di rafforzare la presenza online delle farmacie, permettendo alle stesse di affrontare le sfide della digital transformation. Grazie alla tecnologia cloud sviluppata dalla startup, infatti, ai farmacisti basta collegarsi al sistema tramite un computer acceso negli orari di apertura al pubblico: in pochi minuti vengono lette le giacenze e i prezzi dei prodotti della farmacia, che vengono poi trasmessi a un server centrale. Si evitano, così, i maggiori costi di una gestione parallela – fisica e online – per la vendita degli articoli. In questo modo, il farmacista può sfruttare in maniera semplice tutti i vantaggi dell’e-commerce. 1000Farmacie ha sviluppato un modello senza stock, in grado di garantire la spedizione in tempi rapidi grazie alla consegna tramite rider. La startup riprende, quindi, lo stesso sistema utilizzato per il food delivery, puntando alla sostenibilità ambientale e all’abbattimento dei costi di spedizione.

Aumentano anche le vendite nel settore healthcare

Durante la pandemia le farmacie hanno confermato il loro ruolo di presidio territoriale a cui i cittadini possono fare riferimento, grazie alla loro prossimità e alla diffusione su tutto il territorio nazionale. Con il Covid si è registrato un forte incremento degli acquisti online anche nel settore farmaceutico: una crescita già presente prima della pandemia, ma che il cambiamento di comportamento degli italiani ha influenzato tanto da far registrare un vero e proprio boom. Secondo Iqvia - multinazionale leader mondiale nell’elaborazione e analisi dei dati in ambito healthcare - nei 12 mesi da giugno 2020 a maggio 2021 i ricavi delle farmacie online hanno superato i 423 milioni di euro, con una crescita del 51,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In questo contesto 1000Farmacie è riuscita a inserirsi nel trend positivo delle vendite online dei prodotti farmaceutici, diventando una delle realtà più interessanti nel settore del Pharma retail e attirando un numero crescente di clienti e investitori.