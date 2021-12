Gli AirPods arrivano alla terza generazione: il nostro test

Apple ha aggiornato la sua linea di cuffie e ha presentato recentemente i nuovi AirPods di terza generazione: suonano molto bene, hanno un’interessante funzionalità di audio spaziale e si ricaricano anche in wireless. Ma non cancellano i rumori esterni. Ecco la nostra prova.

Le caratteristiche pincipali

Gli auricolari forse più famosi, dall’iconico colore bianco e particolarmente adatti a chi ha l’iPhone hanno un design aggiornato, un nuovo chip H1 con equalizzazione adattiva e rilevamento dinamico della posizione della testa. Partiamo dal design: è affusolato con una nuova angolazione (più simile a quella degli AirPods Pro) che indirizza meglio il suono all’interno del canale uditivo. La parte inferiore degli auricolari è stata resa più corta rispetto alla generazione precedente ed è stato introdotto lo stesso sensore a pressione presente sugli AirPods Pro al posto del sensore a sfioro per mettere in pausa la musica, rispondere a una chiamata o interpellare Siri. Sia la custodia che le cuffiette sono resistenti all’acqua e al sudore fino al protocollo IPX4. Quello che abbiamo apprezzato moltissimo è l’audio computazionale che offre un’equalizzazione adattiva e un audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa: qualsiasi suono stiamo ascoltando, dalla radio a un podcast, da una canzone a una telefonata, diventa tridimensionale e se muoviamo la testa l’effetto che si ottiene è quello di muoversi all’interno del suono, come se l’audio prendesse vita nello spazio in cui ci troviamo. Presenti, infine, un nuovo sensore di rilevamento della pelle (in grado di capire quando gli AirPods sono indossati e quando non lo sono) mentre i microfoni beamfoaming sono in grado di bloccare i rumori ambientali concentrandosi sulla voce di chi parla.

Come suonano, disponibilità e prezzi

Nelle nostre prove siamo rimasti pienamente soddisfatti dai nuovi AirPods, a patto che non abbiamo bisogno di cuffie con riduzione attiva del rumore: per un silenzio e una purezza assoluta dovremo guardare alle più costose AirPods Pro. L’audio di chiamate e videochiamate è cristallino, ottimo il feedback anche da parte degli interlocutori, molto buona la resa sia della musica che dei podcast. Nella norma la durata della batteria: circa sei ore di autonomia in ascolto e fino a quattro in conversazione; presenti la funzione di ricarica veloce e di ricarica wireless compatibile con lo standard MagSafe. Gli AirPods di terza generazione sono venduti a un prezzo di listino di 199 euro.

Pro e Contro

PRO

Suono

Funzionalità di Audio spaziale

CONTRO