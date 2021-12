L’azienda inglese ha deciso di affiancare alle sue attività online un nuovo modo di scoprire aspirapolvere, piastre per capelli, purificatori. L’abbiamo provato in anteprima

Guardare e conoscere i prodotti in anteprima grazie alla realtà virtuale prima di acquistarli o di recarsi fisicamente in negozio. È la sfida di Dyson Demo VR, la nuova tecnologia introdotta da Dyson per sperimentare le tecnologie prima dell’acquisto.

Come funziona e in cosa consiste



Noi abbiamo provato il sistema con un visore Oculus Quest 2 ma l’esperienza di realtà virtuale, spiegano, sarà disponibile anche su desktop o mobile. L’utilizzo è davvero semplice e immediato: l’utente, una volta entrato nel software, all’interno di un ambiente immersivo e semplice da navigare può scegliere quali prodotti approfondire tra aspirapolvere, purificatori d’aria, prodotti per i capelli. E così, muovendo le mani come se si fosse in un ambiente reale, è possibile prendere in mano l’asciugacapelli Supersonic o la piastra Corrale, conoscere gli accessori, scoprire come funziona il flusso d’aria o dare uno sguardo all’interno dei sensori o dei filtri. Al termine della simulazione è poi possibile procedere all’acquisto o chiedere maggiori informazioni a esperti Dyson che entreranno con noi nel mondo virtuale per assisterci.

Una tecnologia che accorcia le distanze



Dyson ha oltre trecento negozi nel mondo al cui interno è possibile provare le nuove tecnologie. Dyson Demo VR, ci spiegano, vuole colmare il divario tra l’esperienza fisica nei negozi e quella “in solitaria” dell’e-commerce, dando così la possibilità ai clienti che sono a casa di toccare con mano (anche se virtuale) i prodotti prima dell’acquisto in un ambiente tridimensionale. La tecnologia utilizzata è basata su alcune delle stesse tecnologie di visualizzazione e simulazione che gli ingegneri Dyson utilizzano per progettare, testare e sviluppare nuovi prodotti nei laboratori di ricerca e sviluppo.