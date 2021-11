Lenovo presenta la sua nuova linea tablet: la prova di Yoga Tab 13

Con lo slogan “Siamo i leader del mercato dei tablet Android in Italia” Lenovo ha presentato i suoi nuovi tablet. Prodotti, ci spiegano, su cui l’azienda ha lavorato moltissimo negli ultimi mesi ascoltando gli utenti e arrivando a raggiungere una lineup molto forte in grado di attirare un numero maggiore di consumatori, da chi per lavoro o per studio si avvicina da poco a questa gamma di prodotti fino ai professionisti. Dalla pandemia abbiamo guadagnato molto, spiegano da Lenovo, che insieme al Censis ha pubblicato un interessante rapporto: il 91,5% degli italiani si collega al web e il 74 per cento ha almeno due device. Con il target di superare la soglia dei 300 euro - e quindi di andare a coprire anche la fascia medio-alta - l’azienda cinese ha presentato diversi device che si caratterizzano per ottimi display, prestazioni e sistemi audio: in particolare la nuova serie P (che sta per “premium” e “produttività”, con i modelli P12 Pro, P11 Pro, P11, P11 5G) e la serie Yoga (con i modelli Yoga Tab 13 e Yoga Tab 11), che si distingue per il suo design innovativo. “Oggi – ci ha spiegato Federico Carozzi, Lenovo head of product marketing Italia – annunciamo il raggiungimento della leadership nel mercato dei tablet Android in Italia, grazie a un lavoro di allargamento della nostra gamma di prodotto verso device premium che offrono display, prestazioni e audio di grande qualità”. Noi abbiamo provato uno dei modelli più interessanti, Yoga Tab 13.

Yoga Tab 13: le caratteristiche principali

Yoga Tab 13 è stato definito “un tablet cinematografico”. Si tratta un prodotto a prima vista molto particolare: nella parte posteriore è rivestito in Alcantara, “materiale prodotto in Italia – spiegano da Lenovo – lussuoso e certificato Carbon Neutral”, mentre alla base c’è un sostegno che rende il tablet molto stabile se appoggiato su un tavolo, come se fosse una cornice, e che può essere utilizzato anche come una sorta di “appendino” che permette di appendere lo Yoga anche a un chiodo, al muro, ovunque ci sia una sporgenza. Yoga Tab 13 - premiato con il Red Dot Design Award 2021 “per l’innovativo design e l’alta qualità dei materiali” - è caratterizzato da un display da 13 pollici con risoluzione 2K, un pannello LTPS efficiente dal punto di vista energetico e poco riflettente, compatibile con la tecnologia Dolby Vision HDR. Molto buono anche il comparto audio, caratterizzato da quattro altoparlanti JBL, di cui due integrati nella soundbar. Yoga Tab 13 è alimentato da una piattaforma basata su processore octa-core Qualcomm SnapDragon 870 e 8 gigabyte di memoria ram ultra-veloce.