Yoga 9i, il laptop 2-in-1 potente ed elegante di Lenovo

Il nuovo modello di Yoga come sempre permette di utilizzare il laptop anche in modalità tablet e in modalità “tenda”, ideale per vedere video. È un portatile potente, affidabile, con tante caratteristiche premium tra cui l’ottimo schermo che arriva fino alla risoluzione 4K e il pennino incluso

Yoga 9i è il nuovo pc portatile 2-in-1 di Lenovo che si caratterizza per innovazione, design e performance. Noi abbiamo provato la versione “premium” con un elegante rivestimento in pelle nera (lavorata a mano in modo responsabile, precisano da Lenovo) che ricopre tutto il coperchio superiore. Si tratta di un portatile potente e affidabile ed equipaggiato con il nuovo processore Intel di undicesima generazione. Inoltre è certificato Intel Evo, la nuova certificazione di Intel che va a “premiare” i laptop che si comportano in modo egregio nella combinazione di prestazioni, reattività, durata della batteria e visualizzazione delle immagini. Tra le caratteristiche interessanti di questo laptop anche un pennino incluso (che si ripone e si ricarica nel suo alloggiamento), una soundbar Dolby rotante, un lettore di impronte digitali integrato nel poggiapolsi e un nuovo touchpad con tecnologia Smart Sensor. Si tratta di un dispositivo certamente non economico, che ha la caratteristica di poter essere trasformato da normale laptop a tablet a schermo per l’intrattenimento, con funzionalità utili per lo studente, il lavoratore (magari in smart-working), il creator, il pendolare.

Il processore e lo schermo



Yoga 9i è equipaggiato con il nuovo processore Intel di undicesima generazione con Iris Xe Graphics: offre una produttività veloce ed efficiente, spiegano da Lenovo, integrata con la più potente soluzione grafica disponibile al momento. Dobbiamo ammettere che l’esperienza di lettura e visione di video, film, partite sullo schermo è davvero ottima, con la risoluzione dello schermo da 14 pollici che arriva fino a 4K ottimizzato con Dolby Vision (modalità che però tende a scaricare più velocemente la batteria). Il display, dicevamo, può essere ruotato e portato, da una modalità normale, girando lo schermo rispettivamente a una modalità perfetta per vedere foto o film (“a tenda”), una modalità con la tastiera capovolta a fare da base utile per prendere appunti o per mostrare presentazioni fino a una modalità che capovolge completamente il pc e lo rende un tablet. Come già riscontrato con altri modelli l’unica scomodità, se così possiamo dire, della modalità tablet è che la parte inferiore, quella che impugniamo, è costituita dalla tastiera, e così pur essendo i tasti “bloccati” in questa modalità, tenderemo comunque anche per sbaglio a premerli mentre portiamo in giro il pc. Comoda anche la lettura per lungo tempo, magari di un libro o un giornale in questa modalità. Abbiamo apprezzato la soundbar rotante, che offre un suono pulito e cristallino: attraverso il software Lenovo Vantage, un vero e proprio centro di controllo del pc, possiamo anche scegliere il tipo di audio Dolby che preferiamo (dinamico, film, musica, gioco, voce).

La batteria e il pennino



Nella media la durata della batteria, ottimizzata grazie al software Lenovo. Presente anche una nuova versione della tecnologia Rapid Charge Express che offre fino a tre ore di utilizzo con soli 15 minuti di ricarica. Tra le altre innovazioni, anche un software che permette di tenere meglio sotto controllo la temperatura e un’esperienza di raffreddamento migliorata grazie a una doppia ventola e un design che permette una migliore dissipazione del calore, con ventole e “percorsi” attraverso cui il calore lascia più facilmente lo chassis, sotto la tastiera o sotto la soundbar. Incluso nel prezzo, lo dicevamo, c’è anche un pennino, che ha (ottima cosa) il suo alloggiamento che fa anche da caricabatterie. Anche qui è presente la ricarica veloce: con 15 minuti di carica c’è abbastanza potenza per 40 minuti di utilizzo. Con il pennino è possibile prendere appunti, disegnare, colorare, firmare documenti. Migliorata anche la punta della penna: è in elastomero e permette di replicare, su schermo, il “feeling” della carta.