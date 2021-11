Xiaomi 11T Pro, una batteria mai vista e foto top

Xiaomi lancia sul mercato il suo smartphpone top di gamma che segna una nuova era. Si tratta della serie 11 che per la prima volta comparirà senza il prefisso mi. Noi di Now abbiamo provato per voi l'11T Pro. Ecco la recensione Condividi

Quando apri la scatola rimani sbalordito dalle dimensioni del caricatore, una bella scatolina da 120 watt. Per una batteria grande ci vuole un grande caricatore, capace di ricaricare da 0 al 100% in soli 15 minuti. Dispiace però non avere ancora la ricarica wireless a nostro avviso molto utile.

Caricatore Xiaomi da 120W

Fluido e veloce Per quanto riguarda l'hardware, Xiaomi 11T Pro monta un processore Snapdragon 888 octa core da 2,84 GHz, 8 gb di ram. Con questo motore lo smartophone è molto veloce e fluido. Prestazioni buone anche per il gioco. Ottima la connettività, ha il 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e porta infrarossi. L'audio è firmato da Harman-Kardon, quindi suono eccellente. Le telefonate funzionano decisamente meglio rispetto al suo predecessore, il 10T Pro, purtroppo il sensore di prossimità non è ancora preciso e qualche problemino con chiamate interrotte o in pausa protrebbe accadere. Foto e video con tante funzioni Il comparto fotografico ci ha sorpreso, non solo per qualità ma anche per le innumerevoli funzioni disponibili. Il sensore principale da 108 megapixel funziona molto bene sia in modalità notturna che in pieno giorno. In queste foto un esempio dei dettagli nitidi e naturali. Perde chiaramente qualcosa quando non si usa la massima potenza dello scatto, ma comunque la qualità rimane accettabile.

Scatto con fotocamera da 108 MP

Scatto con fotocamera da 8 MP