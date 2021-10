Space Shelter, arriva il videogame per imparare la sicurezza online

Lanciato da Google ed Euroconsumers per il mese europeo della cybersecurity permette di imparare le regole principali per navigare in rete in sicurezza in un ambiente semplice e divertente

Space Shelter è un gioco presentato da Google ed Euroconsumers (la rete di organizzazioni dei consumatori che comprende Altroconsumo in Italia e le corrispettive in Spagna, Belgio, Portogallo) ideato per aiutare le persone a imparare a navigare sul web in modo sicuro, allo stesso tempo divertendosi.

Che cos’è e come funziona



Lanciato in occasione del mese europeo della cybersecurity che si tiene ogni anno ad ottobre, Space Shelter è un gioco in cui si sceglie il proprio astronauta e si naviga facendo attenzione a ostacoli inaspettati e agli alieni. Grazie a una grafica fluida e a una musica accattivante il gioco rende l’apprendimento della sicurezza online un’avventura: i giocatori possono selezionare un avatar e poi, attraverso semplici e istruttivi passaggi, scoprire gli elementi che rendono un account sicuro online, dall’uso di un gestore di password alla comprensione dell’autenticazione a due fattori, dalle impostazioni sulla privacy alle regole per creare una password forte e difficilmente hackerabile.

La sicurezza non basta: serve la competenza



“Ogni giorno - spiegano da Google - blocchiamo automaticamente oltre 100 milioni di tentativi di phishing, criptiamo 4 miliardi di foto e eseguiamo scansioni di sicurezza su 100 miliardi di app installate”. E ancora: “Controlliamo 900 milioni di password ogni giorno e proteggiamo automaticamente più di quattro miliardi di dispositivi con la nostra tecnologia”. Tuttavia parte fondamentale del rendere il web più sicuro passa proprio dall’insegnamento delle buone abitudini digitali, ed è questo proprio l’obiettivo del gioco e della della partnership con Euroconsumers.