Dieci grandi chef della cucina italiana il 29 settembre, in occasione della Giornata Internazionale della Consapevolezza sugli Sprechi e le Perdite alimentari, renderanno disponibili delle “Chef Box” su Too Good To Go - l’app antispreco forse più famosa in Italia - per sensibilizzare i consumatori sull’impatto che anche le piccole azioni, come appunto quella di salvare e non sprecare un piatto, possono avere per il nostro pianeta.

La Chef Box



L’app di Too Good To Go permette a ristoratori e commercianti di proporre ogni giorno le Magic Box: si tratta di sacchetti con una selezione a sorpresa di prodotti e piatti freschi, rimasti invenduti a fine giornata e che non possono essere rimessi in vendita il giorno successivo. Le box si prenotano e pagano direttamente dall’app e poi si ritirano nel punto vendita selezionato nella fascia oraria specificata. Esclusivamente in occasione del 29 settembre alcuni tra i più famosi chef italiani renderanno disponibili sull’app delle “Chef Box” che conterranno il loro personalissimo piatto anti-spreco accompagnato dalla ricetta e dal conteggio delle CO2 emesse dagli alimenti, con l’obiettivo - ci spiegano - di “sensibilizzare il consumatore sull’impatto che anche le piccole azioni, come quella di salvare e non sprecare un piatto, possono avere sul nostro pianeta”.

Ecco chi partecipa



Ecco gli chef che hanno aderito all’iniziativa. A Milano ci sono Carlo Cracco, Claudio Sadler (ristorante Sadler), Eugenio Boer (Ristorante Bu:r) e Marco Ambrosino. A Roma ci sono Cristina Bowerman (Glass Hostaria), Niko Romito e Gaia Giordano (Spazio Bar e Cucina); a Cernobbio Davide Caranchini (Ristorante Materia); a Catania Alessandro Ingiulla (Sapio Restaurant); in provincia di Brescia Philippe Léveillé (Ristorante Miramonti L’Altro), in provincia di Crotone Caterina Ceraudo (Ristorante Dattilo). E proprio Carlo Cracco, attraverso un video ironico girato appositamente per Too Good To Go, sottolinea che il valore del cibo è quantificabile anche e soprattutto nel suo impatto ambientale.