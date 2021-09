Power U30, Wiko punta tutto su una batteria super

All’interno della confezione di Power U30 di Wiko in cartone ecosostenibile troviamo un cavo USB/USB-C, un alimentatore da 15 Watt e le cuffie stereo. Batteria super significa ovviamente dimensioni generose, l'ottimo display da 6,8 pollici e i 214 grammi di peso sono sicuramente un buon compromesso per avere una lunga ricarica.

Che batteria!

La batteria infatti è da 6mila mAh. Con un utlizzo medio si arriva anche a 3 giorni di autonomia, la casa francese parla invece di 4 giorni. Molto bello il design della scocca, lucido e con effetti geometrici. Wiko Power U30 monta il processore Helio G35 Octa Core di Mediatek, 4 GB di ram e 64 GB di memoria interna espandibile con MicroSD.

La connettività è 4G, ha il Wi-Fi, il Bluetooth e supporta il dual sim. Presente anche il jack audio per le cuffie.

Foto nella media

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Wiko Power U30 è dotato di tre sensori fotografici. Il principale è da 13 megapixel, l'unico che offre la possibilità di fare foto e video discreti. Il software non è velocissimo, ma c'è la funzionalità gioco che è abbastanza fluida. Il prezzo di Wiko Power U30 è di 179 euro, costo super competitivo e giusto per chi punta ad avere soprattutto uno smartphone di grande autonomia.