Gadget hi-tech, ecco tutte le novità più interessanti di settembre

Settembre è un mese ricchissimo dal punto di vista delle novità tecnologiche perché vengono presentati tutti i prodotti che saranno protagonisti della stagione invernale e natalizia. Nelle ultime settimane sono arrivate decine e decine di novità, questa una la carrellata delle più interessanti.

Ray-Ban Stories

Dalla collaborazione tra Facebook e Rayban nascono Ray-Ban Stories: occhiali che permettono di scattare foto e video, ascoltare la musica e parlare al telefono. Un prodotto che ha già avuto moltissimo successo ma che lascia aperti alcuni interrogativi sulla privacy.

Tutte le novità Apple

Apple ha presentato i nuovi iPhone 13, in quattro versioni dal Mini al Pro Max. Sono più resistenti, hanno con una batteria di lunga durata, un nuovo chip A15 e come sempre tante funzionalità foto e video. Da Cupertino arrivano anche i nuovi iPad e iPad Mini e l’Apple Watch di settima generazione.

Il nuovo stabilizzatore DJI

DJI ha lanciato OM5, nuova generazione del gimbal per fare riprese stabili col cellulare: ha un manico telescopico e un nuovo software per tenere sempre a fuoco soggetti in movimento.

I nuovi laptop di Asus per i creator

Asus rinnova i notebook dedicati ai creatori di contenuti introducendo ProArt Studiobook, Zenbook Pro e Vivobook Pro. Si caratterizzano per luminosi display OLED e una rotellina fisica o virtuale integrata per fornire agli utenti un controllo preciso dei parametri nelle app creative.

Le feste con JBL

Per ricominciare a fare festa da JBL arrivano due nuove casse Partybox, che promettono un suono ancora più potente e giochi di luce ridisegnati; aggiornate anche le cuffie Quantum 350 per i gamer.

Le nuove cuffie Jabra

A proposito di cuffie wireless Jabra non sta a guardare e lancia i nuovi auricolari Elite 7 Pro che garantiscono ottime prestazioni anche in chiamata.

Da Lenovo una soluzione integrata per le aziende

Tantissimi gli annunci di Lenovo che al Tech World ha presentato la sua nuova piattaforma per fornire soluzioni globali alle aziende grandi e piccole, dal pc al cloud e le nuove generazioni di laptop, tablet, monitor.

Philips, dalle cuffie alle tv alle luci

Da Philips arrivano le nuove cuffie Fidelio T1 e i televisori di design Oled+ che promettono un’eccellente qualità delle immagini, la tecnologia Ambilight per illuminare la stanza e un suono curato. La divisione Philips Hue dedicata all'illuminazione aggiorna, invece, la linea di luci connesse e annuncia un accordo con Spotify per colorare la casa a ritmo di musica.

Il nuovo aspirapolvere iRobot

Da iRobot arriva il il nuovo aspirapolvere j7+: naviga all’interno dell’abitazione ricordando forma delle stanze e posizione dei mobili imparando le nostre preferenze di pulizia.

Le novità Fitbit e Polaroid

Infine ci sono Fitbit, che ha presentato Fitbit Charge 5, tracker per fitness e benessere con batteria che dura fino a sette giorni, e Polaroid NOW+: un'istantanea analogica capace di connettersi allo smartphone tramite Bluetooth.