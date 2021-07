Nuova Apple TV 4K, la televisione secondo Apple

Il tempo che trascorriamo in casa è aumentato vertiginosamente con l’inizio della pandemia. E così è aumentato anche il tempo che trascorriamo davanti alla televisione, sempre più connessa e fatta di app e di intrattenimento on demand. Apple TV 4K, "il televisore secondo Apple", si aggiorna alla seconda generazione. Tra le novità principali, arriva la compatibilità con il formato 4K HDR fino a 60 frame al secondo, c’è un nuovo telecomando e vengono introdotte delle calibrazioni semplici e immediate da effettuare per migliorare al volo il bilanciamento dei colori e la resa audio. Film, serie tv, musica, podcast, foto, giochi: per Apple la Apple TV è in grado di diventare (se escludiamo la possibilità di guardare la tv tradizionale in diretta) il centro principale dell’intrattenimento domestico.

Le caratteristiche principali



Cuore pulsante della Apple TV 4K è il chip A12 Bionic, che offre performance di altissimo livello in termini di grafica, decodifica video, elaborazione audio. La grafica del sistema operativo tvOS è, come sempre per i prodotti Apple, molto curata, e tutte le funzioni della Apple TV 4K si integrano perfettamente nell’ecosistema Apple: la configurazione iniziale, tramite iPhone, è immediata e tramite il protocollo AirPlay permette di visualizzare sul grande schermo le foto o le schermate di iPhone, iPad e Mac oppure di collegare senza il minimo sforzo le cuffie AirPods. Il menu principale di Apple TV 4K è quello a cui Apple ci ha abituato: c’è un’icona per accedere al mondo dell’intrattenimento di Apple TV+, una per ascoltare la musica su Apple Music, una per giocare tramite Apple Arcade e quella per visualizzare le foto o ascoltare podcast. Tramite l’App Store, poi, è possibile scaricare numerosissime app di servizi terzi, dal nostro Now a YouTube, da Spotify a Disney+, da Prime Video a Netflix e così via. E sempre dall’App Store è possibile scaricare tante altre app, dalla ginnastica al relax, dai giochi educativi agli sparatutto.

Il nuovo telecomando



Tra le altre novità, lo dicevamo, c’è il nuovo telecomando. Si tratta di un pezzo unico di alluminio un po’ più grande di quello del modello precedente, che si impugna bene in mano e permette di controllare tutte le funzioni di Apple TV, anche al buio grazie ai controlli a contrasto. Nella parte superiore c’è un controller ad anello sensibile al tocco che permette di utilizzare dei gesti “a sfioramento” per far scorrere il programma che stiamo guardando avanti o indietro velocemente. Presente anche un nuovo tasto, che è quello di accensione e spegnimento, che oltre ad accendere e spegnere la Apple TV è in grado di spegnere e accendere contestualmente la tv, e ovviamente anche comandarne il volume.