Social "pazzi" per l'audio, ecco come costruirsi una radio in casa

La Zoom , azienda giapponese che produce i noti registratori vocali, ma anche mixer e apparecchi per catturare il suono per i professionisti del settore audio, che in Italia viene distribuita da Mogarmusic, ha immesso nel mercato una serie di prodotti audio per fare social audio, cioè per creare contenuti di qualità professionale anche se non si è tecnici del suono e trasmettere sulle piattaforme di social network che stanno cavalcando il trend dell'audio.

L'avvento dell'audio sui social ha rivoluzionato il modo in cui gli utenti stanno in Rete. Dai podcast ai messaggi vocali alle audio room, quella della voce è una ondata nella quale occorre muoversi tecnologicamente preparati per creare contenuti di qualità.

Il Podtrack P8

L'ultimo uscito è il mixer Podtrack P8, una console radio-home-studio che permette di registrare fino a 6 piste audio, gestire jingle, suoni e musiche, ma soprattutto ha la possibilità di collegare il microfono al computer e allo smartphone in Bluetooth grazie al BTA e trasmettere sui social network in diretta con un audio di qualità, come se ci trovassimo in una Radio.

Noi di Sky TG24 lo abbiamo provato in smart-working e ci ha permesso di registrare un audio professionale, trasmettere in diretta sui social media e registrare il tutto per la post-produzione, senza perdere nulla della qualità di uno studio. Prodotti professionali dai costi contenuti e l'ascesa dell'audio sui social, ci ha lasciato la sensazione di vivere di nuovo le emozioni delle radio libere degli anni Settanta in Italia. Il Podtrack P8 si può usare in mobilità con 4 pile stilo, registrare su una scheda di memoria SD, avere il pre-ascolto prima della messa on air e si possono agganciare fino a 6 cuffie per far partecipare al programma in diretta i nostri amici, ma anche persone connesse a distanza.

Il "fratello minore" P4

Ma per le registrazioni e la trasmissione in giro, per le strade di una città o in montagna o campagna, connessione wi-fi permettendo, la Zoom ha ideato anche il mixer portatile Podtrack P4, una console che permette di collegare fino 4 piste audio, compresa la connessione con lo smartphone. La leggerezza di questo mixer permette di portarlo con una mano, è grande quanto uno smartphone, così si possono intervistare le persone per strada, trasmettere in diretta su una delle piattaforme social audio, usare jingle, suoni e registrare l'audio della diretta e poi fare una post-produzione.

