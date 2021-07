Recensioni certificate e offerte su misura, il turismo secondo Yookye

La startup sfrutta le ultimissime tecnologie come l’intelligenza artificiale e l’apprendimento automatico per creare esperienze di viaggio personalizzate e offrire recensioni veritiere

Un sito di viaggi su cui inserire le proprie preferenze e che, grazie all’intelligenza artificiale, è in grado di proporre esperienze personalizzate e recensioni certificate dalla Blockchain. Tutto questo è Yookye, startup innovativa fondata ad Alba nel giugno 2018 che include anche un’agenzia specializzata in turismo esperenziale.

Come funziona



Dopo essersi registrati al sito, ci spiegano, tutte le informazioni vengono passate agli esperti locali più adatti: persone qualificate che conoscono alla perfezione il territorio, come operatori che lavorano nei consorzi, nelle agenzie turistiche locali, travel agent o fornitori di servizi. Gli esperti locali, a quel punto, elaborano le informazioni fornite dall’utente per formulare tre proposte su misura. Queste comprendono una struttura extra-alberghiera in cui alloggiare, servizi di trasporto ed esperienze. Il turista, a quel punto, potrà scegliere l’offerta più consona e prenotare. Altra caratteristica molto interessante è l’uso della Blockchain per certificare la bontà delle recensioni su location, guide, tour: ogni commento è verificato e una volta inserito e pubblicato non può più essere modificato. Un modo, dunque, per combattere la piaga della false recensioni che “infestano” tanti siti.

Unire il turismo all’intelligenza artificiale



Secondo il Rapporto sul Turismo Enogastronomico 2020, spiegano da Yookye, “il 50% dei turisti desidera vivere un insieme variegato di esperienze multisensoriali ed emozionali” ma l’ampia offerta che si trova facendo una ricerca in internet “può lasciare disorientati”. Per questo, ci spiega il Ceo e co-founder di Yookye Paolo Taricco, “abbiamo pensato di sfruttare l’esperienza di chi conosce in prima persona un territorio, che a breve combineremo con le capacità predittive e analitiche dell’intelligenza artificiale”. Offrendo, dunque, al turista la possibilità di prenotare alloggi e attività sempre più su misura.

Il futuro di Yookye

La startup al momento, dunque, è al lavoro su un motore basato sull’intelligenza artificiale che permetterà sempre più di automatizzare l’offerta: un sistema di apprendimento automatico imparerà dalle scelte degli esperti locali e sarà in grado di proporre soluzioni tagliate su misura in pochi secondi. Yookye ha anche in corso una campagna di equity crowdfunding che durerà ancora per qualche giorno, necessaria a raccogliere i fondi per lo sviluppo delle funzionalità di intelligenza artificiale e approdare su mercati esteri.