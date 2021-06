Sherpany, il software che rivoluziona le riunioni aziendali

Sbarca in Italia una soluzione, disponibile su web, smartphone e tablet, che “permette di valorizzare il tempo che investiamo nei meeting” e che è in grado di renderli più snelli e più “smart”

Un’azienda nata nel 2011 a Zurigo con "l’obiettivo di valorizzare il tempo che investiamo nelle riunioni". Definisce così Sherpany Andrea Ratzenberger, vice president of Sales and Marketing della società. L’azienda multinazionale già presente oltre che in Svizzera anche in Francia, Germania, Polonia e Portogallo sbarca adesso in Italia con un’interessante proposta che mira a favorire la diffusione di un nuovo modo di intendere e gestire le riunioni aziendali, rendendole più snelle e più “smart”.

Che cos’è Sherpany



Sherpany è un software “semplice, intuitivo e sicuro”, accessibile da web, smartphone e tablet, che supporta i dipendenti e i loro leader nella gestione operativa e decisionale delle riunioni, in modo tale che queste - soprattutto quelle in cui si devono prendere delle decisioni cruciali - possano essere momento di collaborazione e produttive e non di inutile sovraccarico. Basti pensare che secondo una ricerca di Harvard Business Review il 67% dei meeting è considerato inutile dai partecipanti. Il software, dunque, è in grado “di integrare funzioni all’avanguardia per l’ottimizzazione dei processi in modo tale che gli utenti - ognuno secondo il proprio ruolo - possano portare a termine i compiti fondamentali prima, durante e dopo i meeting, nel pieno rispetto della privacy e della compliance in termini di valenza legale di tutti i dati e i documenti condivisi”.

Come funziona



Noi, ci spiega ancora Ratzenberger, non vediamo la riunione come un singolo evento in cui i partecipanti si incontrano, ma proprio come un intero processo che inizia prima della riunione. In pratica, invece di avere diversi software per inviare la documentazione, aggiornare i partecipanti, fare una video call, prendere le decisioni attraverso le votazioni, assegnare compiti ai dipendenti, offriamo un programma unico che consente di avere una visione generale di tutte le riunioni, passate e future, con tutti i documenti a portata di mano. Tante le caratteristiche di Sherpany, dalla possibilità di offrire ai partecipanti la possibilità di aggiornare documenti e commentarli direttamente con gli altri partecipanti, alla possibilità di votare apponendo una firma digitale avanzata senza dover essere fisicamente tutti nello stesso luogo, fino a quella, finita la riunione, di avere sempre sott’occhio le decisioni prese e assegnare incarichi al proprio team, monitorandone allo stesso tempo i progressi. All’interno del software troviamo anche un’agenda avanzata, una modalità relatore, una modalità di verbalizzazione integrata e un archivio con possibilità di ricerca full-text, con misure di sicurezza personalizzabili per un controllo e una tracciabilità totale di ogni contenuto.