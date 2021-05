Fliggy, l'Italia in mostra in live streaming

Se non possono venirci fisicamente, possono farlo virtualmente grazie allo specchietto magico che ormai un po’ tutti si portano dietro, quasi fosse un prolungamento artificiale del braccio: il telefonino.



Fliggy, la piattaforma on line travel di Alibaba

Fliggy è la piattaforma di online travel di Alibaba che trasmette via streaming da musei e monumenti di tutta l’Europa. Bastano un curatore, un traduttore cinese ed un semplice smartphone per consentire a milioni di cinesi di ammirare tesori e bellezze artistiche del Vecchio Continente. Una vera e propria opera di evangelizzazione a distanza per quei turisti al momento impossibilitati a visitare l’Europa e l’Italia di persona. Fliggy Super Discovery Europe è un’iniziativa alla quale hanno già aderito negli ultimi mesi con successo musei in tutta Europa. Precedenti live streaming sono infatti stati realizzati anche con la Reggia di Versailles e il Museo del Louvre a Parigi, il British Museum e il Natural History Museum di Londra, il Museo del Prado a Madrid, e altri partner in Finlandia e Serbia. Secondo un recente studio condotto dalla società di consulenza internazionale Dragontrail, l'Italia è al primo posto tra le destinazioni turistiche non asiatiche che i viaggiatori cinesi desiderano visitare una volta cessate le restrizioni agli spostamenti.

Il Colosseo e il Parco archeologico in live streaming



Fliggy entra virtualmente nel Colosseo e nel Parco archeologico per una diretta in live streaming di circa due ore. 170mila spettatori si sono collegati per assistere ai 120 minuti di livestreaming, che hanno visto la guida madrelingua cinese Huifang Zhang accompagnare in diretta gli utenti attraverso l’anfiteatro e i punti di interesse più iconici del Parco archeologico, come la terrazza Valadier, l’Arco di Tito e l’Arco di Costantino, la Via Sacra, il Museo del Colosseo, il Foro Romano e il Tempio del Divo Giulio.