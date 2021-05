Mi 11 Ultra, lo smartphone non plus ultra di Xiaomi

La casa cinese porta in Italia il suo grande (in tutti i sensi) modello della serie Mi 11: ha uno schermo da 6,81 pollici, un comparto foto e video di ultima generazione molto performante e un’ottima ricarica rapida. La nostra prova

Avevamo provato all’inizio dell’anno Mi 10 Ultra, prodotto di fascia alta di Xiaomi che non è sbarcato in Italia, e che ci aveva sorpreso soprattutto per la ricarica velocissima della batteria (da 0 al 100% in 24 minuti) e per il suo ottimo comparto fotografico. Adesso la casa cinese torna all’attacco con un nuovo prodotto “Ultra”, il Mi 11 Ultra, che arriva finalmente anche in Italia per soddisfare gli utenti più esigenti.

Le caratteristiche principali



Mi 11 Ultra non è uno smartphone “piccolo” né eccessivamente leggero: è dotato di un display “quad-curved” WQHD+ Samsung AMOLED da 6,81 pollici per un peso di 240 grammi. Un display che si comporta davvero molto bene, anche all’aperto e sotto la luce diretta del sole, ha una frequenza di aggiornamento a 120Hz per immagini e “scroll” sempre fluidi, supporta il Dolby Vision HDR e il formato HDR 10+. Il vetro è racchiuso in Corning Gorila Glass Victus, che lo rende resistente agli urti e alle cadute mentre la parte posteriore è in ceramica, offrendo allo smartphone un tocco di eleganza (e forse anche qualche grammo) in più. Il processore è un Qualcomm SnapDragon 888 5G di ultimissima generazione. Molto "importante" il comparto fotografico a rilievo, che occupa quasi un terzo della scocca posteriore. All’interno del comparto fotografico vi è un interessante mini-display AMOLED da 1,1 pollici che può fungere da display always-on, mostrare l’orario, una finestra di notifica, immagini e testi a nostro piacimento.

Il comparto fotografico



Siamo rimasti davvero molto soddisfatti dalle foto scattate dal Mi 11 Ultra: sono luminose, piene di dettagli, sempre naturali. Lo smartphone ha una lente principale da 50 megapixel con sensore GN2 di Samsung e sistema di messa a fuoco laser Time-of-Flight a più punti che permette di mettere a fuoco più velocemente e in maniera più efficace. A bordo troviamo anche una lente periscopica da 48 megapixel con zoom ottico 5x capace anche di zoom ibrido a 120x. Qualche dubbio lo abbiamo - come spesso accade - sullo zoom spinto alla massima potenza, 120x: gli scatti ultra-zoomati che abbiamo realizzato al Parco di Monza in pieno sole (a mano, senza cavalletto) non ci hanno convinto fino in fondo. A chiudere il comparto fotografico una buona lente ultragrandangolare da 48 megapixel. Lato video Mi 11 Ultra è in grado di registrare video fino alla qualità 8K a 24 frame al secondo, siamo rimasti davvero molto soddisfatti dalla qualità dei nostri filmati, soprattutto quelli ultra-stabilizzati (anche se la ultra-stabilizzazione funziona solo con la fotocamera principale). Interessante anche la funzione Multicamera che permette di registrare video parallelamente utilizzando due diverse lenti (anteriori e posteriori) e diversi livelli di zoom.