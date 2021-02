Mi 10 Ultra: uno smartphone potentissimo (peccato non arrivi in Italia)

Lo diciamo subito: è facile innamorarsene ma per ora questo super-smartphone non arriverà in Italia. Mi 10 Ultra è un telefono dalle prestazioni premium e davvero innovative presentato da Xiaomi per celebrare i dieci anni di attività. Uno smartphone con cui la casa cinese celebra i suoi 10 anni e vuole mostrare al mondo la sua potenza di fuoco inserendo caratteristiche super-innovative. Ha un super zoom 120x potenziato dall’intelligenza artificiale, uno schermo con refresh rate di 120Hz con una profondità colore di 10 bit e quella che è senza dubbio la ricarica più veloce sul mercato: 120W con il caricabatterie incluso. In più ha una variante con scocca posteriore “trasparente” (quella che abbiamo provato noi) che permette di curiosare all’interno dello smartphone. Xiaomi ci ha da sempre abituato a prezzi molto concorrenziali, e per farci un’idea un telefono così potente è venduto in Cina a un prezzo di listino che parte da circa 660 euro.

Il comparto fotografico



Per Xiaomi la fotocamera installata sul Mi 10 Ultra “non ha precedenti”. Il comparto fotografico è composto da una lente ultra-grandangolare con apertura a 128 gradi da 20 MP, un super-sensore “con pixel grandi” da 48 MP, una camera per ritratti da 12 MP e - lo dicevamo - una lente per lo zoom fino a 120x. Complice il lockdown non abbiamo avuto moltissimo tempo per fare prove fotografiche, ma possiamo certamente confermare che le foto (e anche i video) vengono molto bene. Un discorso a parte per lo zoom, lo avevamo fatto anche provando altri telefoni con zoom molto “spinti”: senza cavalletto tutta questa potenza risulta quasi inutile, abbiamo fatto diverse prove e dopo il 70x le immagini non vengono perfette, complice anche il naturale movimento della mano. Grazie a un sensore Sony IMX586 il Mi 10 Ultra è in grado di catturare anche ottimi video fino alla qualità 8X superstabilizzati e promette un’ottima qualità di ripresa anche in situazioni di scarsa illuminazione.

Una ricarica super-super-veloce



Xiaomi è la prima casa a commercializzare su larga scala una ricarica super-veloce da ben 120W, grazie alla tecnologia Mi Turbo Charge. In particolare, il caricabatterie incluso nella confezione è in grado di ricaricare lo smartphone con una potenza di 120W, che scende a 50W se scegliamo la ricarica senza fili; inoltre il 10 Ultra è in grado di ricaricare altri device erogando 10W di potenza. Dicevamo del 120W: in soli 5 minuti si passa dallo 0 al 40% circa; in 23-24 minuti di ricarica si arriva addirittura al 100%. Questo grazie a una tecnologia che (come già avevamo visto ad esempio su OnePlus 8T) fa lavorare in parallelo due linee di ricarica che permettono sia di dimezzare i tempi, sia di mantenere bassa la temperatura dello smartphone. Le due batterie (le prime agli ioni di litio basate sul grafene prodotte su larga scala) hanno una capacità complessiva di 4.500 mAh (forse - volendo esagerare - su uno smartphone del genere ci aspettavamo almeno 5.000 mAh).

È tutto super-fluido



Per il resto nel tempo a disposizione per la prova abbiamo notato che tutto gira in maniera super-fluida grazie al sistema operativo MIUI 12 sempre pieno di interessanti funzioni e possibilità di personalizzazione. Il Mi 10 Ultra ha un display OLED da 6,67 pollici, molto luminoso e bello da guardare che secondo la casa madre riesce a mostrare oltre 1,07 miliardi di sfumature differenti di colore; come tanti modelli di punta, inoltre, l’aggiornamento dello schermo a 120Hz rende la lettura, lo scroll, i giochi molto veloci da utilizzare. A bordo un processore Qualcomm Snapdragon 865 che offre un’alta velocità di elaborazione, anche per i giochi più impegnativi. E a proposito di giochi la modalità GameTurbo 4.0 permette agli utenti di personalizzare i parametri del processore grafico come frame-rate e risoluzione per i diversi giochi. Tre i colori: Obsidian Black, Mercury Silver and Transparent Edition (quello che abbiamo avuto l’occasione di provare noi). In Cina è venduto nelle varianti 8 gigabyte di ram e 128 o 256 di archiviazione; 12 gigabyte di ram e 256 di archiviazione e 16 gigabyte di ram e 512 di archiviazione.

Pro e Contro

PRO

Ricarica da 120W più veloce sul mercato

Ottime prestazioni

CONTRO