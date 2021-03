Kandinsky, su Google Arts & Culture simulati i suoni dei colori

Un progetto interattivo, nato dalla collaborazione con il Centre Pompidou di Parigi, restituisce per la prima volta ciò che il pittore russo potrebbe aver sentito mentre dipingeva il suo capolavoro “Giallo Rosso Blu” nel 1925. Kandinsky, come Billie Eilish o Pharrell Williams, aveva infatti il dono della sinestesia

Nel rosso il violino, nel giallo la tromba, nel blu l’organo. Suoni, colori e sensazioni. Si chiama "Play a Kandinsky" ed è un progetto interattivo capace di restituire, per la prima volta, ciò che il grande pittore russo sentiva mentre dipingeva. Un esperimento, nato dalla collaborazione tra il Centre Pompidou di Parigi e Google Arts & Culture, che utilizza le tecnologie più all’avanguardia per reinterpretare il dono della sinestesia. Cioè quella condizione neurologica propria di alcuni artisti, come Pharrell Williams o Billie Eilish, che permette di avere percezioni multisensoriali. Di associare i colori a determinati suoni ed emozioni.