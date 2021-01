ThinkPad compie vent’anni, da Lenovo ecco il potente T14s AMD

Il 2020 che ci siamo appena lasciati alle spalle è un anno importante per Thinkpad, il laptop “da lavoro” di Lenovo con la “i” esterna illuminata di rosso: compie vent’anni. È forse uno dei laptop più diffusi al mondo, la macchina da lavoro per eccellenza, affidabile, pratica, con tante funzionalità. Noi abbiamo provato, in un momento storico in cui la domanda di laptop è ai massimi livelli, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, uno degli ultimi modelli della serie, il ThinkPad T14s, con processore AMD Ryzen di terza generazione (c’è anche un modello con processore Intel Core di decima generazione). Un laptop dicevamo né piccolo né leggerissimo ma certamente affidabile, con tante caratteristiche che lo rendono unico. La prima a nostro avviso: una tastiera comodissima da usare, con tasti simili a quelli di una tastiera classica.

Le caratteristiche principali



ThinkPad T14s pesa poco più di un kilo, è costruito in un materiale ibrido basato sulla fibra di carbonio leggera mentre nella parte inferiore la scocca è protetta da una copertura in magnesio. Offre un display luminoso 4K Dolby Vision, un sistema audio Dolby Audio migliorato (il suono riprodotto è di ottimo livello) e un’ottima gestione dello standby, in grado di rendere il pc operativo non appena apriamo il coperchio. Interessante la funzionalità Wake on Voice, che - a patto che il coperchio sia aperto - consente di pronunciare comandi a distanza. Buona anche la qualità della fotocamera - che ormai a causa delle riunioni online si usa sempre di più - con la sempre utile “levetta” fisica che consente di otturarla per una maggiore privacy.

La tastiera



Dicevamo che ci è piaciuta molto la tastiera, con tasti con meccanismo “a forbice” che ci fanno dimenticare che stiamo lavorando con un portatile. Molto utili anche i tasti dedicati all’apertura delle notifiche o alle comunicazioni che, per esempio, sono in grado di far partire al volo una chiamata o una riunione (su Skype o su Teams). Tra le “chicche” anche un tasto “stellina” definito dall’utente che permette di svolgere qualsiasi azione, dall’apertura di un’applicazione a quella di un sito, addirittura si può anche incollare una porzione di testo (utile se rispondiamo a tante mail con lo stesso testo).

Gli schermi, la gestione energetica, le porte



È possibile configurare il T14s con diversi tipi di schermo: da quello tradizionale a quello touchscreen, fino al pannello opzionale PrivacyGuard che tiene il laptop protetto da occhi indiscreti (magari quelli dei nostri vicini di treno). Ottima anche la gestione energetica, con il caricabatterie che ricarica la batteria da 57 Wh fino all’80% in poco più di un’ora. ThinkPad T14s si ricarica attraverso la porta USB-C, porta che ha anche una funzionalità che previene eventuali sovraccarichi o cortocircuiti, se dovessimo provare a caricare il pc con un voltaggio sbagliato (magari quando siamo in viaggio o all’estero). ThinkPad T14s ha 2 porte USB di tipo C, due USB tradizionali, il jack per le cuffie, una porta HDMI per la connessione a monitor esterni e la compatibilità anche con i cavi Ethernet.

Per i "responsabili IT di se stessi"



Altra caratteristica interessante è il Bios che si auto-ripara: se il Bios - il cuore pulsante del computer - si danneggia o, in maniera peggiore, viene attaccato da hacker o virus, si auto-rigenererà da solo grazie a una copia di backup funzionante salvata e protetta. Una funzione certamente utile per tutti coloro che lavorano in casa e non hanno sempre a disposizione un tecnico (Lenovo ha messo in luce, con la ricerca “Lenovo and the Evolving World of Work”, che sempre più dipendenti - l’85% degli intervistati - ha dichiarato di fare maggiore affidamento sul proprio PC rispetto a quando si trovava in ufficio e ha dichiarato di aver dovuto fare da “responsabile IT di se stesso”, auspicando un maggiore investimento dei datori di lavoro in formazione sulla tecnologia). Non è tutto però. questo tipo di laptop protegge l’utente dalle minacce online grazie a un’architettura “blindata” sviluppata da AMD che isola completamente i processi grazie anche al sistema di protezione “GuardMI”, che protegge l’avvio del sistema, implementa strumenti per migliorare la sicurezza nell’interazione con il sistema operativo, protegge la memoria. SecureBoot protegge e garantisce l’integrità del sistema al momento dell’avvio; Memory Guard utilizzando la crittografia della memoria riduce i rischi di attacco alla memoria fisica quando il notebook viene lasciato in modalità standby. Infine, le soluzioni per la sicurezza Lenovo ThinkShield forniscono un approccio completo alla sicurezza dei dispositivi e in generale all’intero ciclo di vita del prodotto

n pc che dura nel tempo e rispetta l’ambiente



ThinkPad è anche robusto: spiega Lenovo che è stato sottoposto a 12 test di conformità alle specifiche militari e a oltre 200 controlli di qualità per garantire il funzionamento in condizioni estreme, dai ghiacci artici alle tempeste di sabbia nel deserto, dall’assenza di gravità alle infiltrazioni di liquidi. Quest’ultimo è lo shock più comune che un laptop usato dalla mattina alla sera può subire: basta inavvertitamente far cadere una tazzina di caffè o un bicchiere di succo di frutta mentre stiamo scrivendo o lavorando. Infine, rispetta l'ambiente: sia perché questo tipo di laptop è molto efficiente da punto di vista energetico, sia perché vengono utilizzati materiali biologici come bambù e canna da zucchero in grado di ridurre sprechi ed emissioni legate agli imballaggi.

Verdetto, disponibilità e prezzi



Lenovo ThinkPad T14s AMD ci è piaciuto molto, l’abbiamo trovato robusto, potente, affidabile. Da consigliare certamente come pc per lavorare ma anche per chi studia e chi ha bisogno di uno strumento potente per la didattica a distanza. Fino a 32 gigabyte di Ram, fino a 2 terabyte di hard-disk, ha un prezzo di listino che parte da 1.199 euro.

Pro e contro



PRO

Qualità e prestazioni

Tastiera comodissima da utilizzare

CONTRO