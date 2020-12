Wiko View 5, best buy dalla batteria super

Fotocamera

Il comparto fotografico è sufficiente.: la fotocamera principale è da 48 MP, accompagnata da un grandangolo da 120 gradi a 8 MP, una lente macro da 5 MP e sensore per la profondità da 2 MP. I risultati non sono eccezionali, ma bisogna sempre ricordarci della fascia di prezzo .Lo abbiamo provato durante una gita al Parco delle Cornelle, vicino Bergamo. Wiko View 5 dà il meglio di se con le foto in campo largo, gli scatti sono abbastanza nitidi. Al contrario usando lo zoom le foto risultano sgranate e un po' spente. Va meglio con le macro, dove lo sfondo sfocato fa rendere meglio il soggetto in primo piano che resta abbastanza definito. I video si possono registrare solo in Full HD ma le immagini che realizza sono buone.