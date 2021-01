Kobo Nia, l’e-reader facile e accessibile

Abbiamo provato l’ultimo arrivato in casa Kobo. L’e-reader è leggerissimo, compatto, ha una batteria che non si scarica mai e un prezzo contenuto. Ottimo come primo lettore di libri digitale o come regalo a chi piace leggere

Leggero ed elegante, con un prezzo accessibile, uno schermo che non affatica gli occhi e una batteria di lunghissima durata. Stiamo parlando di Kobo Nia, il nuovo e-reader “low cost” di Rakuten Kobo. Si tratta di un dispositivo semplice da usare e adatto agli amanti dei libri o a coloro che - pur collezionando libri cartacei - viaggiano o amano leggere all’aperto e non vogliono portarsi dietro il peso dei volumi. L’e-book Kobo Nia è collegato allo store di Kobo, con oltre 6 milioni di titoli in costante aggiornamento.

Le caratteristiche principali



Kobo Nia ha uno schermo da 6 pollici con Carta E Ink antiriflesso: si tratta di una tecnologia che rende la lettura su schermo più simile alla lettura su un foglio di carta e quindi meno stancante per gli occhi. Per leggere anche di notte (e non disturbare chi ci sta accanto con la luce del comodino accesa) è presente anche una efficace retroilluminazione, chiamata ComfortLight. Kobo Nia ha una capienza di 8 gigabyte di memoria: questo significa che è possibile portare con sé una media di seimila libri in poco più di 170 grammi. Ottima anche la durata della batteria da 1.000 mAh, in grado di farci leggere diverse settimane con una sola carica. Immaginate di partire (non appena si potrà ricominciare a partire) e di portare con voi decine di libri in un oggetto leggerissimo, senza nemmeno doversi ricordare del caricabatterie. Kobo Nia non ha bottoni (ad eccezione del pulsante di accensione) e ha uno schermo touch con cui scegliere i libri, accedere ai menu, girare le pagine che in alcune occasioni abbiamo trovato un po’ poco reattivo (bisogna prenderci la mano, soprattutto se siamo abituati ad utilizzare molto i tablet). Buona la compatibilità anche con i libri che non si trovano sullo store di Kobo: su Nia è possibile caricare tramite cavo Usb libri in formato Pdf, ePub e Mobi (meglio non esagerare con Pdf troppo “pesanti”, altrimenti Kobo Nia rallenterà).

Boom della lettura digitale



Negli ultimi mesi, con i paesi di tutto il mondo che attraversavano differenti stadi di lockdown a causa del COVID-19, spiega Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo, abbiamo registrato una crescita senza precedenti nella quantità di tempo che i nostri lettori in tutto il mondo stanno spendendo in compagnia dei libri. “Da marzo a luglio - continua - abbiamo notato a livello globale un aumento del 93% del tempo dedicato alla lettura rispetto all'anno precedente. Abbiamo anche registrato un gran numero di nuovi lettori che hanno avuto la possibilità di sperimentare i benefici e la versatilità del digitale e si sono innamorati della lettura digitale con noi per la prima volta. Con Kobo Nia, abbiamo ripensato a come potrebbe essere la nostra esperienza di eReading entry-level e non potrei essere più orgoglioso del risultato".

Verdetto, disponibilità e prezzi



Abbiamo trovato Kobo Nia leggero, compatto, con un buon prezzo. Grazie all’app gratuita di Kobo per smartphone e tablet si possono anche sincronizzare diversi libri su più dispositivi, portando con sé anche i segnalibri. Tra i pochi lati negativi, Kobo Nia non è resistente all’acqua (meglio dunque tenerlo a distanza da mare e piscine). Kobo Nia è disponibile nel colore nero al prezzo di listino di 99,99 euro. La cover “SleepCover” - attenzione, è compatibile solo con i modelli Kobo Nia! - è realizzata in ecopelle, protegge il dispositivo ed è in grado di impostare lo standby quando l’e-reader viene riposto dentro e di riattivarlo automaticamente quando lo stesso viene estratto. Disponibile in tre colori (nero, acqua, limone), viene venduto separatamente al prezzo di listino di 19,99 euro.

Pro e Contro

PRO

Leggero, pratico e semplice da usare

Batteria di lunghissima durata

CONTRO