The Phone Dome Concert, un “concerto di smartphone”. VIDEO

Un concerto virtuale con 50 invitati - altrettanto virtuali - all’interno di un igloo. È quanto ha organizzato l’azienda cinese OnePlus, che ha invitato l’artista danese Mads Langer a realizzare un innovativo concerto all’interno di un igloo costruito da 80 tubi di acciaio inossidabile, dal peso di oltre 150 chili e alto più di 4 metri.

Il “ruolo” degli smartphone



Il concerto è stato registrato e trasmesso in streaming esclusivamente da dispositivi OnePlus 8 Pro, 8T LINK e Nord. In particolare, 16 smartphone hanno fornito gli effetti di luce e visual, 8 hanno catturato il concerto da tutte le angolature, 50 hanno permesso ad altrettanti 50 invitati membri della community che hanno vinto il pass VIP di avere un punto di vista unico sull’evento, connessi direttamente con l’artista. Infine, un gimbal ha consentito di “spostarsi” tra 8 smartphone per ottenere una visuale sempre diversa.