Non solo uno strumento entry level per creativi e amanti dell'illustrazione, l'azienda giapponese guarda alla scuola e alle necessità di studenti e insegnanti durante le lezioni virtuali. L'abbiamo provata per NOW, la nostra rubrica di innovazione e tecnologia in onda il giovedì alle 11,10

Didattica a distanza versus didattica in presenza. Nei mesi dell’emergenza Coronavirus ci siamo abituati a leggere dibattiti sull’argomento, tra esperti che ricordano i vantaggi della socialità e altri che sottolineano i passi in avanti fatti dalla scuola in materia di digitalizzazione. Gli strumenti in mano agli studenti sono certamente diversi: in classe tutto ruota intorno alla lavagna, da casa tutto avviene tra mouse e tastiera. Parte da questa immagine, Jeroen van't Hoofd, PR manager di Wacom, per spiegarci come mai hanno deciso di orientare la loro ultima linea di tavolette grafiche anche sulla parte educativa.

Un nuovo modo di comunicare a scuola

Wacom One è l’ultima nata in casa dell’azienda giapponese ed è uscita sul mercato in piena pandemia: “Originariamente era stata pensata e creata per i giovani creativi e gli amanti della grafica, per disegnare, per muovere i primi passi nel mondo dei manga o dei fumetti”, ci spiega van't Hoofd. “Ma come tutte le aziende ci siamo dovuti adattare al momento. Ci siamo resi conto di quanto la didattica a distanza sia faticosa per studenti e professori, impossibilitati a usare carta e penna. Il modo di comunicare tra loro è cambiato drasticamente. Ecco perché abbiamo pensato che le tavolette grafiche potessero essere un valido aiuto”.

La nostra recensione

Certo, il costo per rendere disponibili simili strumenti nelle scuole è significativo e non è ancora a portata di tutti gli istituti. La speranza è che in futuro aumentino gli investimenti nel digitale a vantaggio di insegnanti e studenti. Intanto, a provarla, Wacom One ci è sembrata molto intuitiva: è compatibile con iOS, Windows e Android; si collega a tablet, smartphone o pc su device con ingresso Hdmi (non è wireless). Il display è leggero e pratico, gli strumenti extra offerti – come le presentazioni – interessanti, e anche il prezzo di 330 euro è più basso rispetto ai modelli entry level precedenti. Un buon punto da cui cominciare a fare pratica, in vista di una scuola sempre più digitale.