Marvel's Avengers, il gioco definitivo ispirato dai fumetti

I supereroi più amati di tutti i tempi sono i protagonisti del nuovo videogame Marvel'S Avengers. Due le esperienze di gioco: una modalità storia, giocabile da soli, e le missioni "zona di guerra" da giocare anche online. Ci sono proprio tutti: Hulk, Iron Man, Thor, Captain America, Vedova Nera e Ms. Marvel.

Le caratteristiche principali

Non vi sveliamo nulla ma l'obiettivo del gioco sarà riunire e riportare gli Avengers alla gloria di un tempo. Questo titolo non sarà un gioco chiuso: per garantire, infatti, a tutti un'esperienza eroica continuativa, si espanderà nel corso degli anni con l'aggiunta di nuove storie per tutti i giocatori senza costi aggiuntivi. È disponibile per PlayStation®4, Xbox One, PC e Stadia. Naturalmente anche per le nuove console PS5 e Xbox Series X.

Buon compleanno Marvel



La storica casa editrice fondata nel 1939 intanto ha compiuto 80 anni e per festeggiare il Museo del Fumetto di Milano gli ha dedicato una mostra, aperta fino al 5 gennaio 2021. Una carrellata di oltre ottanta tavole originali di maestri che hanno lavorato con Marvel. Esposti anche albi originali, manifesti e gadget. E poi anche la possibilità di giocare alla console con Marvel's Avengers. Un viaggio in cui il visitatore potrà scoprire cosa c'è dietro la nascita e la fortuna di un supereroe.