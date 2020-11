Orticolario The Origin è la “versione virtuale e continuativa” di Orticolario, l’evento culturale e artistico che ogni anno si tiene a ottobre sul Lago di Como attirando migliaia di visitatori ed è un ottimo esempio di come poter continuare ad operare - in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo - grazie alle potenzialità del web. Per reagire al fermo forzato gli organizzatori, infatti, hanno pensato di offrire a visitatori ed espositori un’esperienza “differente ma coerente con lo stile, gli intenti e le aspettative dell’evento fisico”.

Come funziona



Orticolario The Origin è una piattaforma digitale gratuita che offre un’esperienza immersiva all’interno di Villa Erba, a Cernobbio sul lago di Como. Un’esperienza sviluppata con tecnologia Matterport 3D fruibile da computer, tablet, cellulari e anche visori di realtà virtuale. Proietta l’utente in qualsiasi luogo della Villa, dandogli la possibilità grazie a una grafica intuitiva e ad alta definizione, di intraprendere un vero e proprio “viaggio” virtuale tra giardinaggio, paesaggio, arte e design. Il percorso di mappatura scannerizzata ha portato a fare 1.247 scansioni per mappare 23mila metri quadrati.

Un viaggio virtuale a Villa Erba



“Il progetto virtuale - spiega Anna Rapisarda, curatrice dell’evento - ci accompagna nell’attesa di rivederci a Villa Erba (la prossima edizione è in programma dal primo al 3 ottobre 2021, NDR) con contenuti in costante aggiornamento”. All’interno di Orticolario The Origin è dunque possibile fare una passeggiata nel parco, nel centro espositivo, in Villa Antica e nelle sue segrete. Disponibili, spiegano gli organizzatori, anche angoli mai aperti prima ai visitatori. Lungo il percorso punti di interesse cliccabili che rimandano agli espositori, cortometraggi inediti, video esperenziali, Possibile, inoltre, acquistare direttamente dagli espositori i prodotti proposti.