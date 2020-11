Surface Go 2, da Microsoft il tablet-pc ultraleggero

Ideale per chi viaggia, il nuovo tablet-laptop di Microsoft è leggero come un libro, portatile, molto pratico da trasportare e ideale per svolgere attività quotidiane come navigare sul web, scrivere, ascoltare musica o guardare video. Peccato che tastiera e pennino siano da acquistare a parte

Tra le novità Microsoft presentate a maggio scorso in tema di hardware - su cui la casa di Redmond sta lavorando molto bene, come abbiamo già avuto modo di constatare) - c’è Surface Go 2, un mini pc che si trasforma in tablet ed è perfetto per chi è spesso in giro e per chi viaggia. Si tratta di un dispositivo 2-in-1 estremamente portatile, leggero (pesa poco più di 500 grammi), con uno schermo da 10,5 pollici e una batteria di lunga durata.

Le caratteristiche principali



La grande potenza di Surface Go 2 è quella di avere una vera versione di Windows 10 installato. Significa dunque che è possibile effettuare su quello che arriva nella confezione come un tablet tutte le operazioni che si svolgono su un normale laptop. Surface Go 2 ha uno schermo piccolo ma che permette comunque di svolgere tutte le principali operazioni grazie anche a una risoluzione di 1.920 x 1.280. Ha una porta USB-C, il jack per le cuffie e un’entrata per microSD (nascosta sotto il cavalletto per il supporto, abbiamo dovuto cercare sul web per capire dove fosse). Tra le caratteristiche che abbiamo apprezzato, una buona resa dell’audio grazie alla tecnologia Dolby Audio integrata e un’ottima sensibilità dei microfoni: la tecnologia Studio Mics offre una soluzione con doppio microfono in grado di eliminare i rumori di sottofondo e migliorare la nitidezza della voce. C’è poi una nuova videocamera frontale e un’app Camera che permette di sfruttare al meglio la fotocamera posteriore per una facile scansione di documenti o lavagne di lavoro.

La tastiera e il pennino



Non può mancare a nostro avviso in fase di acquisto anche la Type Cover: si tratta di una tastiera che rende il Surface Go in tutto e per tutto un vero e proprio laptop. È molto comoda, ha i tasti retroilluminati e un ampio trackpad e oltre a permetterci di scrivere protegge anche lo schermo. Type Cover è disponibile in diversi colori: grigio antracite, nero, rosso papavero e blu ghiaccio. Peccato che si venda a parte al prezzo che varia (in base al colore) tra i 100 e i 120 euro. Stessa cosa per la Surface Pen: pennino che può essere utile per firmare documenti, prendere appunti al volo, fare schizzi o disegni o lavorazioni più complesse in maniera più complessa. Anche in questo caso è da acquistare a parte, al prezzo di 115 euro.

Ideale per le attività quotidiane in mobilità



Surface Go 2 dunque a nostro avviso è ideale per chi ha bisogno di un tablet che si trasformi in un vero pc con Windows e tutte le applicazioni progettate per il sistema operativo più utilizzato al mondo. Lo abbiamo trovato molto comodo viaggiando in treno o in aereo: oltre ad avere una batteria, come dicevamo, molto performante è in molti casi più piccolo e leggero di un libro o di un’agenda e si inserisce tranquillamente nelle borse anche più piccole. Molto utile per le attività quotidiane come leggere giornali e libri, navigare sul web, scrivere, controllare la posta, ascoltare musica o guardare video, non è indicato a nostro avviso a chi ha bisogno di un laptop potente e performante quando utilizzano applicazioni pesanti (come l’editing di foto e video). La versione di Windows installata è la “versione S”: una versione che - per consentire al sistema operativo di “girare” al meglio - impone alcune restrizioni come ad esempio la possibilità di installare solo il software che si trova sul Microsoft Store. Per ovviare a questo problema basta disabilitare la “versione S” e trasformare la propria versione di Windows in Windows 10 Home. Non è un’operazione per nulla difficile (viene proposta dal sistema operativo stesso, quando si accorge che vogliamo installare software non incluso nello Store), solo che poi non si può tornare indietro.

Disponibilità e prezzi



Surface Go 2 è disponibile in diverse versioni. Per quanto riguarda le versioni solo Wi-Fi (quindi senza connettività LTE) c’è una versione più “economica” con processore Intel Pentium 4425Y che arriva in due configurazioni: 4 gigabyte di Ram e 64 gigabyte di spazio di archiviazione a 469 euro, 8 gigabyte di Ram e 128 gigabyte di archiviazione a 631 euro. C’è poi la versione più potente con processore Intel Core M3, 8 gigabyte di Ram e 128 di archiviazione a 729 euro; infine c’è la versione con connettività LTE (che permette, inserendo una sim, di navigare dappertutto) sempre con processore Intel Core M3, 8 gigabyte di Ram e 128 di archiviazione a 819 euro.

Pro e Contro

PRO

Ideale per chi viaggia e ha bisogno di un vero pc da inserire in borsa

Comodo, pratico, leggero

CONTRO