TC26, da Zebra il palmare indistruttibile dedicato ai professionisti

La nostra prova del “computer mobile” destinato a chi lavora nei settori del commercio, della ristorazione, della logistica. Ha Android 10, uno scanner per codici a barre incorporato e tante soluzioni software per grandi e piccole aziende

Zebra Technologies Corporation - società americana con sede nel Lincolnshire, Illinois, leader nel settore dei computer palmari per professionisti con 10mila partner attivi in oltre 100 nazioni - ha presentato all’inizio dell’estate la nuova linea “rugged” (che potremmo tradurre con “duri, forti, rigidi”, cioè indistruttibili) dedicati a chi lavora nei settori del commercio, della ristorazione, della logistica. In redazione abbiamo testato uno dei nuovi modelli, il TC26: si tratta di un computer palmare grande come uno smartphone, di poco più ingombrante, ideale per attività come la verifica dei prezzi, la ricerca di articoli, lo stoccaggio, il rifornimento, la gestione delle risorse, la consegna.

Un computer dedicato ai professionisti



Caratteristica principale del palmare è il sistema operativo Android 10 con capacità di scansione integrata e funzionalità software dedicate ai professionisti. I “computer mobile” di Zebra di nuova generazione dispongono di un veloce processore e di uno schermo che permette una facile lettura di testi. Tutti i prodotti includono il software di mobilità aziendale di Zebra “Mobility DNA”, applicazioni per l’utente finale, tool di sviluppo e utility specifiche che trasformano il tradizionale sistema operativo Android in un sistema per aziende. Il software “LifeGuard” offre l’accesso ad aggiornamenti di sicurezza e patch pianificati sul lungo periodo fino a 6 anni mentre i servizi “Zebra OneCare” garantiscono continuità operativa. All’uso ci è sembrato molto pratico e veloce, soprattutto nella fase di scansione dei codici a barre e dell’apertura delle applicazioni. Comodo da impugnare e trasportare, può risultare un po’ ingombrante da tenere in tasca.

Le altre caratteristiche tecniche



Il modello TC26 che abbiamo provato offre connettività cellulare e connettività Wi-Fi, ma è possibile anche scegliere un modello, il TC21, con la sola connettività Wi-Fi per chi lavora in ambienti chiusi. Tra le altre caratteristiche tecniche una batteria rimovibile con autonomia da 10 ore (3.100 mAh, ma è disponibile anche una batteria ad alta capacità da 5.400 mAh con 14 ore di utilizzo). Lo schermo è touch da 5 pollici in alta definizione e si legge bene anche all’aperto e sotto il sole: è possibile usarlo a mani nude o anche con guanti leggeri o di medio spessore. Il palmare Zebra, lo dicevamo, è “indistruttibile” ed è resistente ad acqua, polvere, cadute su cemento, neve, pioggia, caldo e gelo (tra l’altro il display e la finestra di uscita dello scanner sono potenziati con Gorilla Glass 3). Sul palmare è presente anche una fotocamera con messa a fuoco automatica da 13MP, una funzionalità push-to-talk per comunicazione in stile walkie-talkie, uno slot per schede di memoria micro-SD. Molto utili i pulsanti di scansione immediata, colorati di giallo e facilmente accessibili sui due lati.

Computer per professionisti pensati per il periodo che stiamo vivendo



“In questa fase - ha spiegato Joe White, senior vice president e general manager Enterprise Mobile Computing di Zebra Technologies - il settore retail deve comprendere quanto sia importante adottare soluzioni mobili innovative per assicurare e migliorare il servizio ai clienti, in totale sicurezza per gli operatori sul campo”. Tra le altre novità dell’azienda americana, entro fine anno saranno disponibili versioni specifiche costruite in plastica per uso medicale destinate al settore della sanità, appositamente progettate per personale medico, infermieristico e operatori di primo soccorso.