Eisa Awards, i premi della tecnologia: tutti i vincitori

Ecco l’elenco completo dei vincitori degli Eisa Awards, sezione per sezione (LO SPECIALE NOW).

HI-FI

LOUDSPEAKER: SVS Prime Pinnacle

WIRELESS LOUDSPEAKER: System Audio legend 5 silverback

VALUE BOOKSHELF LOUDSPEAKER: Monitor Audio Bronze 100 BEST VALUE FLOORSTANDING LOUDSPEAKER: Focal Chora 826

AMPLIFIER: ARCAM SA30

SMART AMPLIFIER: NAD Masters M33

HIGH-END INTEGRATED AMPLIFIER: Musical Fidelity M8xi

HIGH-END PRE/POWER AMPLIFIER: Michi P5/S5

TURNTABLE: Thorens TD 1601

BEST VALUE TURNTABLE Pro-Ject T1

DIGITAL SOURCE: Volumio Primo

BEST VALUE DAC: iFi Audio ZEN DAC

PHONO PREAMP: Primare R15

AUDIO ACCESSORY: Pro-Ject VC-E

IN COMUNE CON LA SEZIONE MOBILE



HEADPHONES: DALI IO-6

MOBILE AUDIO PLAYER: FiiO M11 Pro

PORTABLE DAC/HEADPHONE AMPLIFIER: AudioQuest DragonFly Cobalt

HOME THEATRE



HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM: Arendal Sound 1961 Series

BEST BUY HOME THEATRE SPEAKER SYSTEM: Triangle Borea Series SMART SOUNDBAR: Harman Kardon Citation MultiBeam 700

PREMIUM SOUNDBAR: Bang & Olufsen Beosound Stage

HOME THEATRE RECEIVER: Denon AVC-X4700H

HOME THEATRE SUBWOOFER: SVS SB-2000 Pro

HOME THEATRE HIGH-END: Trinnov Altitude platform

HOME THEATRE HEADPHONE: JVC EXOFIELD XP-EXT1

HOME THEATRE AMPLIFIER: Emotiva XPA Gen3

SOUNDBAR: LG SN8YG LG DSN8YG

BUY SOUNDBAR: TCL TS9030

IN COMUNE CON LA SEZIONE HOME THEATRE VIDEO&DISPLAY



HOME THEATRE MEDIA PLAYER: Zappiti Pro 4K HDR

HOME THEATRE VIDEO&DISPLAY



8K TV: LG 75NANO99 LG 75NANO999NA LG 75NANO996NA LG 75NANO99UNA

PREMIUM OLED TV: LG OLED65GX LG OLED65GX6LA LG OLED65GX9LA LG OLED65GXPUA

LARGE SCREEN TV: Samsung QE75Q950TS

BEST BUY TV: TCL 65C815 TCL 65C815K (UK)

HOME THEATRE TV: Philips 65OLED935

BUY OLED TV: Philips 55OLED805

PROJECTOR: Optoma CinemaX UHZ65UST Optoma P1 (Australia) Optoma CinemaX P1 (North America)

IN COMUNE CON LA SEZIONE HOME THEATRE AUDIO EXPERT



HOME THEATRE MEDIA PLAYER: Zappiti Pro 4K HDR



PHOTOGRAPHY



CAMERA OF THE YEAR: Fujifilm X-T4

BUY CAMERA: Nikon Z 50

APS-C CAMERA: Canon EOS 90D

FULL-FRAME CAMERA: Nikon D780

ADVANCED FULL-FRAME CAMERA: Sony Alpha 7R IV

PROFESSIONAL CAMERA: Canon EOS-1D X Mark III

PHOTO/VIDEO CAMERA: Panasonic Lumix DC-S1H

COMPACT CAMERA: Fujifilm X100 V

VLOGGING CAMERA: Sony Vlog Camera ZV-1

CAMERA INNOVATION: Canon EOS R5

LENS OF THE YEAR: Canon RF 70-200mm F2.8L IS USM

WIDEANGLE ZOOM LENS: Sigma 14-24mm F2.8 DG DN Art

STANDARD ZOOM LENS: Canon RF 24-70mm F2.8L IS USM

TELEPHOTO ZOOM LENS: Tamron 70-180mm F2.8 Di III VXD

TRAVEL ZOOM LENS: Tamron 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD

SUPER TELEPHOTO ZOOM LENS: Sony FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS

PROFESSIONAL TELEPHOTO ZOOM LENS: Nikon AF-S NIKKOR 120-300mm F2.8E FL ED SR VR

WIDEANGLE LENS: Sony FE 20mm F1.8 G

PORTRAIT LENS: Nikon NIKKOR Z 85mm F1.8 S

LENS INNOVATION: Canon RF 600mm & 800mm F11 IS STM

CAMERA DRONE: DJI Mavic AIR 2

PHOTO SOFTWARE: Nik Collection 3 By DxO

MONITOR: EIZO ColorEdge CS2740

MOBILE DEVICES



SMARTPHONE: OnePlus 8 Pro

ADVANCED SMARTPHONE: OPPO Find X2 Pro

FOLDABLE SMARTPHONE: Samsung Galaxy Z Flip

MULTIMEDIA SMARTPHONE: Sony Xperia 1 II

SMARTPHONE CAMERA: Huawei P40 Pro

IN-EAR HEADPHONES: Sennheiser Momentum True Wireless 2

ON-EAR HEADPHONES: Bowers & Wilkins PX5

MOBILE SPEAKER: LG XBOOM Go PL7 LG XBOOM Go PL7W

BEST SMARTWATCH: Huawei Watch GT 2

IN COMUNE CON LA SEZIONE HI-FI



HEADPHONES: DALI IO-6

MOBILE AUDIO PLAYER: FiiO M11 Pro

PORTABLE DAC/HEADPHONE AMPLIFIER: AudioQuest DragonFly Cobalt

IN-CAR ELECTRONICS



IN-CAR HEAD UNIT: KENWOOD DMX9720XDS

IN-CAR SOUND PROCESSOR: Helix DSP ULTRA

IN-CAR BEST VALUE DSP: Ground Zero GZDSP 4-8XII

IN-CAR AMPLIFIER: MOSCONI GLADEN ATOMO 2

IN-CAR DSP AMPLIFIER: Eton Stealth 7.1 DSP

IN-CAR SPEAKER SYSTEM: ESB 8.6K3U LE

IN-CAR SUBWOOFER: Hifonics ZRX6D2

IN-CAR HIGH END COMPONENT: Audison bit One HD Virtuoso

IN-CAR DASHCAM: KENWOOD DRV-A501W

CAMPER VAN HEAD UNIT 2020-2021 Zenec Z-E3766