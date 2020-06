Meno attacchi tradizionali a smartphone e computer e più attenzione a infrastrutture, trasporti e altri sistemi cruciali. E’ questa la traiettoria del crimine informatico secondo Eugene Kaspersky, l’informatico a capo della società che produce uno degli antivirus più diffusi

Cosa è accaduto durante l’emergenza?

“Molta più gente del solito si è spostata online e i criminali hanno avuto più opportunità per attaccare. Aprile è stato il mese peggiore in Europa. A livello globale gli attacchi informatici sono cresciuti del 35%. In alcune aree gli attacchi alle reti sono aumentati di dieci volte rispetto a prima”.

E con le riaperture?

“A maggio c’è stato un calo. Non sappiamo ancora cosa sia successo. Secondo me i criminali hanno rubato così tanti dati che non hanno bisogno di altre vittime. Hanno bisogno di trasformarli in contanti. Insomma, hanno preso così tanti pesci e adesso devono venderli. Non so, è un’ipotesi”.

Cosa c’è da aspettarsi nei prossimi mesi?

“Difficile fare previsioni. Le nuove aree di interesse sono l’Internet delle cose e le infrastrutture industriali. La maggior parte dei criminali sono ‘junior’, non sono professionisti. Ma stanno crescendo, stanno diventando più intelligenti e imparano a conoscere nuove tecnologie. E così cercano anche nuove opportunità. Quindi posso immaginare meno attacchi tradizionali e più concentrazione sulle infrastrutture e i trasporti”.