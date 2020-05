Emergenza virus e rischi online, ecco come difendersi dagli attacchi

Gli operatori sanitari, chi si trova in difficoltà economica e chi è meno esperto sui temi di sicurezza online è il candidato ideale ad essere “attaccato” dalle minacce online. È quanto emerge da una chiacchierata che abbiamo fatto con Mark Risher, senior director for account security, identity and abuse di Google. In un periodo in cui siamo stati costretti (e continueremo ad essere costretti ancora per diversi mesi) a rimanere il più possibile a casa sono moltissime, infatti, le persone che si sono accostate per la prima volta (o che si sono accostate in maniera più approfondita) ad app e strumenti di comunicazione per accedere alle informazioni, per lavoro, per studio o per restare connessi con i propri cari.



Quali sono i rischi che si corrono e quali sono le minacce più gravi che sono state identificate in questo periodo?



“In Italia e nel resto del mondo le minacce maggiori rientrano in alcune categorie ben precise. La prima è impersonare le organizzazioni sanitarie come l’Organizzazione Mondiale della Sanità o i ministeri della Salute. Questi attacchi sono particolarmente pericolosi e sgradevoli perché gli aggressori si approfittano del fatto che persone hanno paura e cercano notizie affidabili, e usano strategie per cercare di vendere merci pericolose o infettare il computer con malware o truffe di phishing. La seconda categoria sono i siti che vendono prodotti ingannevoli o che stanno cercando di sfruttare la pandemia a scopi commerciali. La terza categoria sono siti o messaggi falsi che provengono dal Governo o da istituzioni come l’Inps che le persone potrebbero cercare per ottenere assicurazioni o incentivi ma che invece sono usati per raggirare gli utenti”.

E per quanto riguarda l’”immancabile” spam?



“Abbiamo identificato oltre 240 milioni di messaggi di spam al giorno che tentano di compiere frodi o attacchi commerciali come pubblicità ingannevoli per dispositivi di protezione individuale o potenzialmente promuovere prodotti più pericolosi”.