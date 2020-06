Boom, l'impresa italiana che rivoluziona la fotografia commerciale

La piattaforma mette in contatto le aziende del food, dell'e-commerce e di altri settori che puntano sulla presenza digitale con fotografi freelance in tutto il mondo. Grazie all'intelligenza artificiale i tempi di post-produzione sono compressi e da inizio shooting alla consegna passano solo 24 ore

Una piattaforma dedicata alla fotografia commerciale che mette in contatto committenti e professionisti. Un’impresa che ha raccolto oltre 4 milioni di euro di finanziamenti e si è espansa in più di 60 Paesi. Una realtà di oltre 60 dipendenti, la maggior parte under 30, che può contare su una rete di 35mila fotografi nel mondo. Boom Image Studio vanta ottime credenziali su tutti i fronti: quello dell’innovazione, quello lavorativo, quello d’impresa. Fondata due anni fa da tre giovani italiani, oggi conta su clienti di grande portata come Deliveroo, Eataly, Booking.com e Campari.

Intelligenza artificiale per velocizzare la post-produzione

La tech company risponde alla domanda crescente di immagini di alta qualità per servizi digitali: opera infatti principalmente nei settori del cibo, dell’e-commerce, degli immobili, degli eventi e dei viaggi. “Non cambiare la fotografia commerciale ma il modo in cui le foto vengono create, grazie alle ultime tecnologie”, è il loro spot. Per prima cosa un algoritmo associa la richiesta del committente al fotografo freelance più adatto o più vicino alla location, eliminando per l’azienda il problema di dover individuare e contattare vari professionisti. Ma il segreto del successo – che consente di calcolare in 24ore il tempo medio per la realizzazione e la consegna di un servizio fotografico – è l’impiego dell’intelligenza artificiale per tagliare nettamente i tempi della post-produzione delle immagini. Migliaia di immagini possono così essere elaborate in poche ore. Anche perché – è scritto a grandi lettere sul sito – è calcolato che un fotografo passa solo il 40% della propria giornata a scattare; il resto si disperde tra editing e burocrazia.