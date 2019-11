Amazon, abbiamo provato i nuovi Echo: tante funzioni a un prezzo molto conveniente

Quattro nuovi dispositivi Echo su cui utilizzare l’assistente vocale Alexa per ascoltare musica, notizie, accendere e spegnere le luci, aumentare il riscaldamento o accendere la lavatrice. Gli oggetti connessi iniziano ad essere sempre più presenti e gli assistenti vocali sono uno dei metodi più semplici per gestirli e utilizzarli. Da Amazon - uno dei leader nel settore degli assistenti - arrivano quattro nuovi dispositivi Echo, presentati a settembre nel mega-evento di Seattle: Echo Dot con orologio, Echo Flex, Echo di nuova generazione ed Echo Studio.

Echo Dot con orologio

È certamente il prodotto della linea Echo più diffuso: costa 35 euro e adesso include anche un display che mostra orario, temperatura esterna, timer o sveglie impostate. Attraverso il led, dunque, è possibile avere a portata di mano tutte le informazioni principali, con un sensore che modifica automaticamente la luminosità per consentire di leggere correttamente l’ora di giorno e di notte.

Echo Flex

È il modo economico per aggiungere l’assistente vocale in qualsiasi zona della casa: si tratta di un altoparlante intelligente collegato a una presa di corrente. Ha una presa usb integrata per ricaricare smartphone e altri prodotti, utile per chi ha case grandi e vuole avere la comodità di poter parlare con Alexa anche, ad esempio, in corridoio o per le scale. Ha un prezzo molto concorrenziale: 30 euro.

Echo di nuova generazione

Il prodotto “di fascia media” è certamente l’Echo di nuova generazione (la terza, per la precisione): è rivestito in tessuto e presenta un nuovo design. Molto buono il livello dei microfoni, con Alexa che riesce a sentirci anche se ci troviamo in un’altra stanza. È dotato di altoparlanti con processore Dolby, che offrono un audio omnidirezionale a 360 gradi. È possibile anche accoppiarlo a un altro Echo di nuova generazione per ottenere un effetto stereo. Ha un prezzo di circa 100 euro.

Echo studio

È senza dubbio il prodotto di punta di quest’anno di Amazon, con un prezzo davvero accattivante: 200 euro. Echo Studio ha 300 W di potenza, un audio immersivo e una tecnologia che adatta il suono all’ambiente circostante. Cinque altoparlanti offrono bassi potenti, medi dinamici e alti nitidi, con la “spazialità” della tecnologia Dolby Atmos. Caratteristica molto interessante è che Echo Studio rileva automaticamente l’acustica dell’ambiente in cui si trova, adattando la riproduzione per offrire un audio ottimale.

Le nuove funzioni di Alexa

Alexa compie un anno in Italia e aggiunge nuove funzionalità e maggiore compatibilità con tutti i produttori di oggetti per la casa Smart. Tra le nuove funzioni, può regolare la velocità della voce, riconosce se stiamo sussurrando (e ci risponde allo stesso modo) e per fornire ai clienti maggiore trasparenza sulle risposte che ricevono possiamo chiederle di ripeterci cosa ha capito e perché ha fatto una determinata azione. “Ancora oggi - spiega Michele Butti, Alexa international director - l’ascolto della musica è la funzione più utilizzata, ma l’utilizzo per i nostri clienti dipende anche dal luogo in cui si trova Alexa. Per cui quelli che lo mettono in cucina chiedono spesso consigli su ricette e impostano dei timer, chi ce l’ha sul comodino o in bagno ascolta le notizie. Per noi - ci tiene ad aggiungere Butti - la privacy è sempre stata una preoccupazione fondamentale: per questo abbiamo introdotto una serie di nuove capacità che rendono Echo più trasparente e che danno maggior controllo all’utente”.