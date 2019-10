Mai più riprese mosse col cellulare, con Osmo Mobile 3 video stabili e fluidi

Alzi la mano chi – tornato a casa dopo aver girato un video del proprio cane o dei propri figli al parco – non si è lamentato perché le riprese erano mosse, tremolanti o sbilanciate? “Osmo Mobile 3” è il nuovo stabilizzatore per telefoni cellulari portatile e pieghevole che permette di mantenere le immagini sempre stabili e di tenere al centro dell’inquadratura – non importa se stiamo correndo o se abbiamo poco margine di vedere cosa sta riprendendo il cellulare – il soggetto che ci interessa.

La App di Dji

Lo stabilizzatore funziona di pari passo con una App, per iOS e Android, da cui si possono regolare tutte le impostazioni. Attivando la funzione ActiveTrack la Osmo Mobile 3 inizierà il tracciamento di un soggetto a nostra scelta, mantenendolo sempre dentro l’inquadratura, qualsiasi sia il movimento che noi diamo al cellulare.

Dalle storie alla modalità sport

All’interno dell’App è possibile configurare diverse modalità. Da quella “story”, per modificare con creatività i video, alla modalità “sport”, che incrementa la velocità di risposta del dispositivo per affrontare la ripresa delle scene più veloci. E se impostiamo il controllo con i gesti, il telefono inizierà a registrare quando “vedrà” sollevarsi il palmo della nostra mano. Molto buona la durata della batteria: la casa produttrice assicura che con una carica piena si riescono a girare 15 ore.

Meglio leggere bene le istruzioni

Dopo qualche giorno di prove effettivamente lo stabilizzatore diventa semplice da utilzzare e anche molto pratico da trasportare. L’importante – a nostro avviso – è leggere molto bene le istruzioni per capire come inserire il telefono nell’alloggiamento e come gestire tutti i tasti. Unica scomodità che abbiamo riscontrato, soprattutto se stiamo filmando un’azione molto veloce o siamo in mezzo alla folla – cosa che ci è capitata durante le prove: l’inserimento e il bilanciamento del telefono nell’alloggiamento ha bisogno di un momento di calma e soprattutto di un piano d’appoggio. Compiere l’operazione in tutta velocità non è per niente semplice.

Prodotti semplici per persone comuni

“La Osmo Mobile è appena uscita ed è già un grande successo”, commenta Andre Becker, head of product management Europe Dji, che abbiamo incontrato all’Ifa di Berlino, la più importante fiera di telecnologia di consumo che si svolge in Europa. “La filosofia di Dji è che non importa se abbiamo davanti a noi un drone o uno stabilizzatore: dobbiamo rendere la tecnologia facile e accessibile a tutti. Fino a poco fa stabilizzare un video era cosa molto difficile, ora abbiamo strumenti che funzionano. Come questo, che funzionano con il cellulare che già avete in tasca, si accende ed è semplice da utilizzare”. In Italia i prezzi al pubblico oscillano tra i 109 e i 129 euro.