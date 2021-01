1895, il caffè tecno-artigianale di Lavazza

Con il nuovo brand il gruppo si proietta nel futuro, creando una nuova fabbrica esperienzale in cui innovazione e cura artigianale si fondono per dare vita ad una bevanda tutta da scopriere e gustare Condividi:

Dopo l'acqua e il the, il caffè è la bevanda più bevuta al mondo. Alla Lavazza ne sanno qualcosa visto che la producono da ben 125 anni. Ci racconta tutto Michele Cannone, Brand Away from Home Director Lavazza: "L'idea era quella di coniugare la migliore tecnologia esistente, in termine di selezione e trasformazione della materia prima fino a coniugarla con quelle che sono le logiche, gli approcci artigianali soprattutto in termini di scala, quindi la capacità di valorizzare microlotti, piccole selezioni di caffè per poter dare la possibilità a tutti i consumatori di scoprire il caffè con vesti nuove".

Il chicco di caffè perfetto La factory di Lavazza 1895 è un ambiente dotato di alta tecnologia capace di far risparmiare all'azienda circa il 30% di energia. Fiore all'occhiello dell'azienda Torinese è una selezionatrice ottica, una macchina indispensabile per un caffè d'eccellenza. Michele Galbiati, Manufacturing Director Lavazza: "La selezionatrice ottica, guarda chicco per chicco, li convoglia dentro un nastro, li fotografa, li visiona uno alla volta e attraverso un'intelligenza artificiale capisce quali chicchi sono buoni o non conformi al nostro standard. Il caffè può avere diversi tipi di difetti: nero, rotto o chicchi non sviluppati. Grazie alla selezionatrice ottica riusciamo a produrre un prodotto di eccellenza come vogliamo qui in 1895".

Opera prima Dietro ad una tazzina di caffè c'è passione e studio della materia prima. Per avere un caffè di alta qualità bisogna partire da lontano, dalle origini, dai luoghi in cui la pianta è coltivata. Ad esempio lo Yemen, la culla del caffè, il luogo che ha dato origine in Lavazza ad "Opera prima" , una nuova linea di caffè raro e di eccellenza.