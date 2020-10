Cos'è l'intelligenza artificiale e che effetti avrà? Un libro prova a far chiarezza

IL LIBRO DELLA SETTIMANA Ormai da anni è entrata in modo decisivo nella nostra vita quotidiana, ma appare come una nebulosa indistinta e un po' inquietante. Ora sei esperti provano a tirare le fila raccontandone le prospettive, le potenzialità e anche i dilemmi

Ecco, se la premessa è questa - e se questa premessa riguarda l'intelligenza - figuriamoci cosa accadrebbe se chiedessimo a cento informatici di dare una definizione di intelligenza artificiale. Probabilmente, "otterremmo almeno 101 risposte per via degli errori di arrotondamento".

Dagli esordi al futuro (ancora incerto)

vedi anche

Libri da leggere, i Consigli di lettura di Sky Tg24. FOTO

Ora, definire in modo esaustivo l'intelligenza artificiale non è semplice, è vero. Secondo il gruppo di esperti indipendenti nominato dalla Commissione europea, "ricadono nell'ambito dell'Intelligenza Artificiale quei sistemi progettati dall'uomo in forma di software (ed eventualmente hardware) che agiscono nella dimensione fisica o digitale e che, dato un obiettivo complesso, percepiscono il proprio ambiente attraverso l'acquisizione di dati, interpretandoli e ragionando sulla conoscenza o elaborando le informazioni derivate da questi".

Tutto chiaro? Forse no. Meglio quindi provare a raccontarne la miriade di applicazioni nella vita quotidiana. Ed è quello che fanno in parte anche Quintarelli e soci, partendo però dall'inizio di questa storia (nell'Ottocento), soffermandosi sulla data di esordio ufficiale (1955) e proseguendo fino ai giorni nostri, senza mai disdegnare l'aneddoto e l'esempio.

Una strada molto frastagliata

I sei interventi non raccontano solo l'evoluzione dell'intelligenza artificiale. Si soffermano anche su alcune applicazioni per spiegare le basi tecniche del funzionamento; e, soprattutto, affrontano i grandi temi che portano con sé, in primis quelli etici e quelli legati all'occupazione.

L'intelligenza artificiale sguscia così via dal cono d'ombra esoterico in cui l'opinione pubblica l'ha relegata e viene trattata con spirito empirico per quello che è: "Uno strumento che, per ogni settore, dovrebbe essere valutato serenamente, considerando quanto migliora il nostro modo di operare rispetto ai metodi tradizionali".

E quindi: "Salva più vite? Migliora l'ambiente? Ci conquista tempo libero? Crea occupazione? Ci rende socialmente più responsabili? Raggiunge questi obiettivi rispettando valori fondamentali?". Domande dense, e in parte inevitabilmente inevase, che però tracciano un sentiero per orientarsi lungo una rotta frastagliata e ancora oggi ricchissima di incognite.