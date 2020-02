Il servizio di incontri online Facebook Dating è già attivo negli Stati Uniti e in altri Paesi, ma il suo debutto in Europa non avverrà a ridosso di San Valentino come sperato dal colosso di Mark Zuckerberg. Come si apprende dal Wall Street Journal, infatti, a far slittare i piani di Facebook è stato l’intervento del Garante per la privacy irlandese (Data Protection Commission, Dpc), che ha sollevato le proprie preoccupazioni per il fatto che l’azienda di Menlo Park non avesse prodotto la valutazione d’impatto sulla protezione dei dati richiesta alle compagnie che lanciano in Europa un servizio che si avvale dell’utilizzo di informazioni dei propri clienti.

Dating online, Facebook e la protezione dei dati

A svelare lo slittamento del servizio di incontri di Facebook è stata peraltro la stessa Dpc irlandese, che spiega in una nota di aver appreso il 3 febbraio dalla casa di Menlo Park l’intenzione di lanciare Facebook Dating in Europa il 13 febbraio, a un giorno da San Valentino. Il poco preavviso dato per il debutto di un servizio di cui la Dpc “non aveva mai sentito prima” ha creato al Garante per la privacy irlandese grosse preoccupazioni, “accentuate dal fatto che il 3 febbraio Facebook non avesse presentato informazioni né documenti relativi alla valutazione d’impatto sulla protezione dei dati”. Proprio per accelerare il reperimento di tale documentazione, la Dpc spiega di avere inviato alcuni funzionari autorizzati a condurre un’ispezione negli uffici di Facebook situati a Dublino lo scorso 10 febbraio. A poche ore da questi fatti, l’azienda di Mark Zuckerberg ha quindi comunicato al Garante irlandese la decisione di posticipare il lancio in Europa di Facebook Dating.

Facebook Dating, più tempo per il lancio in Europa

In un comunicato rilasciato al Wall Street Journal Facebook ha dichiarato di volere “impiegare un po’ più di tempo affinché il prodotto sia pronto per il mercato europeo”. Nel vecchio continente le norme sulla privacy si sono recentemente fatte più stringenti con l’avvento del Gdpr e per lanciare Facebook Dating nei Paesi europei, come già fatto negli Usa e in altre 20 nazioni, il colosso di Menlo Park sarà tenuto a spiegare il potenziale impatto del nuovo servizio sui dati personali degli utenti che lo utilizzeranno. Secondo quanto riportato da The Verge, i dati per creare un profilo nella piattaforma di incontri online verranno presi direttamente dall’account Facebook, con la possibilità di integrare foto prelevate dal profilo Instagram.