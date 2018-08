Facebook, via ai primi test per la funzionalità di incontri

In origine, Facebook venne creato da Mark Zuckerberg nel 2004 per mettere in contatto tra di loro gli studenti dell'Università di Harvard. In breve tempo, però, al social network si unirono anche utenti di altre scuole della zona di Boston, della Ivy League e della Stanford University. Da allora, Facebook ha fatto parecchia strada, diventando un colosso mondiale con oltre 23mila dipendenti, un fatturato annuo che supera i 40 miliardi di dollari e un utile netto che si aggira attorno ai 20 miliardi. Nonostante la leggera flessione che ha fatto seguito allo scandalo Cambridge Analytica, il numero di utenti iscritti alla piattaforma ha superato i 2 miliardi: quasi il 30% della popolazione mondiale ha un profilo sul social network.

La ricerca dell'anima gemella

In futuro, oltre che per restare in contatto con i propri 'amici', gli utenti che lo desidereranno potranno utilizzare Facebook anche trovare l'anima gemella. Dopo l’annuncio dello scorso maggio durante la conferenza annuale F8, il popolare social network ha iniziato una fase di test interni tra i suoi dipendenti per il lancio di una nuova funzionalità di incontri online. L'intenzione del colosso di Menlo Park, infatti, sarebbe quella di inserirsi in un nuovo mercato e di fare concorrenza a siti specializzati del settore come Tinder, giusto per citare quello più conosciuto.

Per farsi trovare pronto all'appuntamento, Facebook starebbe incoraggiando i propri dipendenti negli Stati Uniti a partecipare alla beta, compilando profili falsi per valutare il funzionamento del progetto e provvedere alla correzione di eventuali bug. Tale funzionalità dovrebbe essere introdotta all'interno di Facebook, sia nella sua versione desktop, che in quella mobile, senza però il rilascio un'applicazione stand alone.

Come incontrare il proprio 'lui' o la propria 'lei'

Gli screenshot raccolti dall'esperta informatica di TechCrunch, Jane Manchun Wong, mostrano come dovrebbe presentarsi la nuova funzionalità agli utenti. Una volta attivato Facebook Dating, solo le altre persone che hanno scelto di ricorrere a questa opzione potranno vedere i profili degli iscritti e, le informazioni condivise, non dovrebbero finire nel feed con le altre generiche. Solo qualora due persone manifestassero interesse reciproco su Facebook Dating, potrebbero chattare tramite Messenger o WhatsApp. Secondo quanto riferisce il sito specializzato americano, il social network starebbe valutando l’ipotesi di inserire un limite massimo di apprezzamenti esprimibile, cercando così di prevenire il fenomeno dello spam. Inoltre, bloccare un utente su Dating non dovrebbe automaticamente escluderlo dalla nostra cerchia di amici nella versione originale del social network.