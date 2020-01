È la colazione il piatto più social: fotografata da 1 mln di giovani

La colazione va forte sui social network. Oltre ad essere amata da oltre nove italiani su dieci, è sempre più spesso immortalata dagli utenti, che nelle prime ore del mattino invadono Instagram, Facebook e Twitter con post che hanno come protagonisti caffè, brioche e cappuccini. È quanto emerso dalla ricerca “Io Comincio Bene”, condotta dall’Osservatorio Doxa/UnionFood, secondo la quale vengono dedicati mediamente 13 minuti alla colazione. Sono soprattutto i giovani a condividere le proprie colazioni, specialmente durante il weekend, quando si ha più tempo per pianificare lo scatto e per sistemare e arricchire la tavola con elementi decorativi fondamentali per impreziosire la propria pubblicazione.

Gli hashtag più popolari dedicati alla colazione

L’hashtag dedicato alla colazione che va per la maggiore sui social è #breakfast, che conta oltre 89milioni di post. Il secondo gradino del podio spetta a #colazione, che ha registrato più di 3 milioni di interazioni, seguito da #colazioneitaliana, con un milione di post. Come accennato precedentemente, inoltre, soprattutto tra i più giovani, è in crescita la tendenza di curare l’estetica della tavola prima di catturare la propria colazione: un’abitudine apprezzata anche dagli esperti di nutrizione. “Giocare con composizioni, colori e prodotti a colazione è uno stimolo in più per non saltare il primo pasto della giornata. Senza dimenticare che il giusto mix per un primo pasto della giornata equilibrato è composto da latte, carboidrati e una porzione di frutta”, ha spiegato Valeria del Balzo, biologa nutrizionista dell'Università La Sapienza di Roma.

Come realizzare uno scatto perfetto

Ecco sei consigli per realizzare uno scatto perfetto della propria colazione, secondo il portale Iocominciobene.

• Biscotti, merendine e croissant si fotografano con la tecnica del “Flat Lay”, ovvero senza confezioni e armoniosamente appoggiati su una superficie. Lo scatto è da effettuare dall’alto.

• Meglio sfruttare la luce naturare per illuminare la proprio foto, da preferire a quella di lampade e lampadine.

• Giocare con i colori, optando per l’utilizzo e l’assunzione di confetture, creme spalmabili e frutta fresca.

• Fare attenzione all’equilibrio della foto: gli oggetti devono essere posizionali armoniosamente nello spazio.

• Via libera ai “props”, ovvero agli oggetti di scena, quali tazze, fiori e posate, utili per valorizzare la propria foto.