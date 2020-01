Dolly Parton Challenge, ecco come creare il meme che spopola sui social

Le foto che gli utenti scelgono di caricare sui social variano molto in base alla natura delle stesse piattaforme. Per fare un esempio, i selfie artistici sono perfetti per Instagram, ma non vanno bene per LinkedIn, dove solo gli scatti più professionali sono ben accetti. Le app di incontri, come Tinder, sono il posto giusto per le foto più “piccanti”, mentre su Facebook è meglio evitare certi eccessi, soprattutto se si hanno dei parenti tra gli amici, e limitarsi a postare dei selfie più sobri e/o ironici. Per rappresentare al meglio tutti questi aspetti della vita online è nato un nuovo meme, noto come Dolly Parton challenge. È stata la stessa musicista country a lanciare il trend, pubblicando online un collage composto da quattro foto, ognuna adatta a un social diverso.

Come partecipare alla Dolly Parton Challenge

Per partecipare alla challenge è sufficiente creare un collage composto da quattro foto, scelte in base alle caratteristiche dei social media in cui si desidera postarle. Per facilitare la creazione del meme è possibile affidarsi a servizi gratuiti (come Imgflip.com), che mettono a disposizione degli utenti un template pronto per l’uso e personalizzabile a proprio piacimento aggiungendo foto e scritte (in questo caso il nome dei social associati a ogni immagine). Su Internet questa “sfida” è diventata popolare in brevissimo tempo, anche grazie alla partecipazione di celebrità come Ellen DeGeneres, Mark Ruffalo, Kerry Washington, Jennifer Garner, Naomi Campbell e Donatella Versace.

Il primo post

La foto da cui è nato il nuovo meme è stato pubblicato su Instagram da Dolly Parton lo scorso 22 gennaio e non ci ha messo molto ad attirare l’attenzione degli utenti. Il post, contenente quattro foto diverse della musicista country, è accompagnato da una didascalia che ben esemplifica la natura della challenge: “Trova una donna sappia farli tutti”.